Dün akşam BDDK'nin swap ve swap benzeri işlemlere kısıtlama getirmesi, 'Sırada sermaye kontrolleri mi var' sorusuna yol açtı.

Zero Hedge isimli “yatırımcı blog”unda Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’nun (BDDK) dün geceki “swap işlemleri”ne kısıtlama getirme kararının ardından “Sırada sermaye kontrolleri mi var” sorusu gündeme getirildi.

Yazıda dün akşam dolar/TL’nin 7,23 sınırını geçmesinin ardından BDDK’nin döviz-TL swap ya ada swap benzeri işlemlere sınırlama getirmesinin daha ileri adımların ön göstergesi olarak değerlendirildi.

TL’ye yönelik spekülasyonları engellemek için alınan kararın bir süre etkili olduğu, dolar/TL’nin 6,75’e kadar indiği, ancak etkinin geçici kaldığı, sonra yeniden 7 seviyesinin etrafına yaklaştığı da belirtildi.

ABD'li iktisatçı Paul Krugman, New York Times'da yayımlanan yazısında Türkiye'nin 1998 Asya Krizi'ne benzer bir krizin içine girdiğine işaret ederek sermaye kontrolü ve döviz borçların ödenmemesinin çözüm olabileceğini yazmıştı.