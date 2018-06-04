Sinbo elektrikli ev aletleri fabrikasında iş cinayeti

İstanbul Avcılar Ambarlı bölgesindeki Sinbo elektrikli ev aletleri fabrikasında, forkliftle tavandaki kabloları tamir eden işçi dört metreden düşerek yaşamını yitirdi.
Forkliftle tavandaki elektrik kablolarını tamir ederken dengesini kaybederek dört metre yükseklikten düşen 52 yaşındaki işçi Mustafa Öztaş ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Öztaş, yoğun bakımda yaşamını yitirdi.
SAÇ KURUTMA MAKİNESİ PATLAMIŞTI
İki hafta önce de saç kurutma makinesinin patlaması sonucu etrafa parçalar sıçraması sonucu şans eseri kimseye yaralanmamış, fakat hamile kadın bir işçi korkarak fenalaşıp hastaneye götürülmüştü.
Yine aynı fabrikada geçen sene yaşanan asansör kazasında bir işçi yaşamını yitirmişti.