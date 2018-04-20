Şimşek’ten uluslararası sermayeye: ‘Yardım edin biz de istediğiniz şekilde yardım edelim’

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek IMF ve Dünya Bankası tarafından düzenlenen ‘Bahar Toplantıları’nda uluslararası sermayeye seslendi: “Eğer bize cari açığı düşürmekte yardım ederseniz, biz de size istediğiniz şekilde yardım ederiz."

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının "Bahar Toplantıları" kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ABD Ticaret Odası ve Turkish Heritage Organization tarafından düzenlenen bir etkinlikte uluslararası sermayenin temsilcileriyle buluştu. Katılımcılara Türkiye ekonomisinin durumuna ilişkin bir sunum yapan Şimşek, yüksek büyüme performansını övdü, artan yatırımlar, güçlü iç ve dış talep ile yükselen turizm gelirlerinin büyümeyi destekleyeceğini ileri sürdü.

Şimşek bir tür “yatırımcı sunumu” yaptı, ülke göstergelerini pazarlama anlayışıyla anlattığı sunumunda enflasyonun düşürülememesini kurdaki gelişmelere bağlarken cari açığa ilişkin de uluslararası sermayeden “yardım” istedi.

CARİ AÇIKTA ULUSLARARASI SERMAYEYE ‘SİZE MUHTACIZ’ MESAJI

Cari açığın finansmanın yüzde 58'inin doğrudan yabancı yatırımlar ve uzun vadeli borçlar, geri kalanının ise portföy yatırımlarıyla sağlandığını söyleyen Şimşek, kısa süre önce açıklanan 135 milyar lira tutarındaki “süper teşviklerin” cari açığın azaltılmasını hedeflediğini vurguladı. Şimşek, “Eğer bize cari açığı düşürmekte yardım ederseniz, biz de size istediğiniz şekilde yardım ederiz" sözleriyle uluslararası sermayeden destek istedi.

BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILIYOR, AMA BANKACILIK PARLAYAN YILDIZ

Şimşek, şirketlerin döviz üzerinden borçlanmasına yönelik sınırlama getiren bir düzenleme yapıldığını hatırlatarak, "Bu düzenlemeyle, kura karşı doğal olarak korumaya sahip olan ihracatçı şirketler veya kendilerini finansal olarak koruyabilecek şirketlerin dövizle borçlanmasını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi. Şimşek büyük oranda sermaye gruplarının borçlarını çeviremez hale gelmesi ve bankacılık sisteminin de risk altında olmasına dayanan düzenlemeyi anlattıktan sonra “Bankacılık sektörü Türkiye’nin parladığı alan” değerlendirmesi yaptı.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ NESİL REFORMLARA ODAKLANILACAK YENİ BEŞ YIL

Şimşek erken seçim kararına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Piyasaların erken seçime tepkisi çok olumluydu. Neden? Çünkü normalde yerel seçimler Mart 2019'da, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ise Kasım 2019'da yapılacaktı. Bu nedenle, insanlar gelecek 1,5 yıl boyunca belirsizlikten endişelenecekti. Seçimleri öne almanın, Türkiye'nin beklentilerini iyileştirdiğini düşünüyorum çünkü bu şekilde çok daha hızlı olacak seçimlerden sonra ikinci ve üçüncü nesil reformlara odaklanabileceğimiz beş yıllık yeni bir dönem başlayacak."