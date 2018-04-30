Şimşek’in pembe tablosuna dış ticaret gölgesi

Dış ticaret açığı 2018’in ilk üç ayında yüzde 64 arttı. İhracat ve üretim artışından hareketle siyasi iktidar adına sadece büyüme beklentisini öne çıkaran değerlendirmeler yapılıyor. Oysa ki dış ticaret açığı ve cari açıktaki hızlı artış devam ediyor.

Dış ticaret istatistikleri ithalatın ihracattan daha hızlı arttığını, yılın ilk 3 ayında dış ticaret açığındaki artışın çok hızlı olduğunu ortaya koydu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bugün yaptığı bir konuşmada Türkiye’nin G-20 ülkeleri arasında en iyi büyüme performansını gösteren ülke olduğunu, bütçe açığının yüzde 2’nin altında kaldığını söyleyerek övündü. Şimşek, 2018 yılının ilk çeyreğinde de büyümenin güçlü olacağını, üretim ve ihracat verilerinin buna işaret ettiğini söyledi. Şimşek, değerlendirmesinde cari açığa işaret etmekle birlikte hafife alınabileceğini ima etti. Oysa ki dış ticaret açığı, cari açığı da hızlı yukarı taşıyarak artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı Dış Ticaret İstatistikleri’ne göre 2018 yılının ilk 3 ayında ihracat yüzde 9 artarken ithalat yüzde 23’e yakın artış gösterdi, dış ticaret açığı da yüzde 64 arttı.

Yılın ilk 3 ayında ihracat 41,2 milyar dolar, ithalat 61,9 milyar dolara ulaşırken, dış ticaret açığı da 20,7 milyar dolar oldu.

TÜİK verilerine göre Mart ayında ihracat artışı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8, ithalat artışı 13, dış ticaret açığı artışı da 29 oldu.

İthalat artışında petrol fiyatları başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artış en önemli etken. Ayrıca ihracat bağlı olarak sanayi üretim artışı da ithalat artışına yol açıyor. Kurdaki gelişmelere rağmen sanayi üretimin hammadde ve ara malında ithalat bağımlılığı yüksek.

İHRACATI ALMANYA VE METAL SEKTÖRÜ SÜRÜKLÜYOR

Mart ayında AB’ye yapılan ihracat yüzde 18,2 artarken ilk 3 aydaki artış da yüzde 21,4 oldu. AB’nin toplam ihracattaki payı artış göstererek yüzde 52’ye yükseldi. Almanya en fazla ihracat yapılan ülke olurken, İtalya, İspanya, İtalya, Hollanda, Fransa gibi ülkelere yönelik ihracatta yüksek oranlı artışlar görülüyor. Avrupa ekonomilerindeki toparlanma ve talep artışının yanısıra TL’nin değer kaybına bağlı olarak Türkiye’den alınan malların ucuzlaması da artışta etkili.

Ürün grupları bazında bakıldığındaysa otomotiv, makine, elektrikli teçhizat ihracatında sırasıyla yüzde 17, yüzde 25 ve yüzde 21’lik artışlar söz konusu. Bu ürünlerde ana pazar Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri. Üç ürün grubu toplam ihracatın üçte birini oluşturuyor. Makine ve elektrikli teçhizat ihracatının bir bölümünün de otomotiv parçalarını içerdiği ve esas olarak Alman otomotiv sektörünün talebinden kaynaklanan bir artış olduğu belirtiliyor.

İTHALATIN ÜÇTE BİRİ RUSYA, ALMANYA, ÇİN’DEN

İthalatta ise Mart ayında da ilk 3 ayda da ilk sırada Rusya yer aldı. Bu ülkeden yapılan ithalat ilk 3 aylık dönemde yüzde 37 arttı. Ham petrol ve doğalgaz ithalatında Rusya’nın yüksek paya sahip olması hem fiyat artışları hem de kış aylarında doğalgaz kullanımının düzeyi nedeniyle bu ülkeyi ilk sıraya taşıyor. Rusya’yı ithalat sıralamasında izleyen ülkeler Almanya ve Çin. Bu ülkelerden yapılan ithalatta da sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 15’lik artışlar görüldü.

İthalatta en büyük kalem enerji hammaddelerindeki yüzde 14’lük artışa ek olarak otomotiv, altın, makine ve demir-çelikteki yüksek oranlı artışlar dikkat çekiyor. Altındaki artışta Merkez Bankası’nın Hakan Atilla kararı başta olmak üzere hem olası yaptırımlar hem de kur oynaklıklarından korunmak için altın rezervini artırma girişimi etkili. Otomotivde TL’nin değer kaybı ve ÖTV artışına rağmen ithalatın artması dikkat çekiyor. Demir-çelik ve makine ithalatındaki artışta da otomotiv, elektrikli teçhizat gibi sektörlerdeki üretim artışıyla, fiyat artışlarının etkisi olduğu düşünülüyor.

DIŞ TİCARET AÇIĞI ARTMAYA DEVAM EDECEK

Petrol fiyatlarının artmasının beklenmesi ve TL’nin değer kaybının etkisiyle ithalatın gelecek aylarda da ihracattan daha hızlı artmaya devam etmesi öngörülüyor. Bu durum dış ticaret açığı ve cari açığın da artışı anlamına geliyor.