Şimşek yanılıyor, Türkiye ABD’nin AB otomotiv sektörüne yönelik uygulamalarından etkileniyor

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ABD’nin ticaret uygulamalarından Türkiye’nin etkilenmeyeceğini, çok önemli bir ticaret ortağı olmadığını söyledi. Özellikle otomotiv ihracatı açısından Türkiye’nin en az etkilenecek ülke olduğunu iddia etti. Türkiye’nin otomotiv sektörü ihracatının yaklaşık yarısı Avrupa Birliği üyelerine yönelik otomotiv yan sanayi ihracatı ve müşterileri de ABD’ye bitmiş otomotiv ürünleri satan firmalar.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ABD’nin AB otomotiv sektörüne getirmeye hazırlandığı ek ithalat vergilerinden Türkiye’nin etkilenmeyeceğini, önemli bir ticaret ortağı olmadığını söyledi. Hem otomotiv yan sanayiinde Avrupa’nın en büyük pazar olması hem de Avrupalı üreticilerin ABD pazarında oluşacak kayıplarının AB pazarında telafiye yönelmeleri Şimşek’in iddiasının aksine büyük risk oluşturuyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Türkiye ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede "Dış talebin destek olduğu, iç talebin bir miktar yumuşayacağı, cari açık, enflasyon gibi dengesizliklerin giderileceği, yönetilebilir noktaya geleceği bir dönemin içindeyiz. Para politikasında güçlü adım attık. Maliye politikasına ilişkin endişeler yersiz. Yapısal reformlarla da bu süreci güçlendireceğiz" dedi.

ABD, TÜRKİYE’NİN OTOMOTİV ‘PAZARININ PAZARI’

ABD yönetiminin ek gümrük vergileri başta olmak üzere ithalata yönelik kısıtlamalarına ilişkin Türkiye’nin en az etkilenecek ülkelerden biri olduğu iddiasını dile getiren Şimşek şunları söyledi:

"Maalesef Amerikan yönetimi, kendi inşa ettiği kurala dayalı çok taraflı, 2. Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan, aslında dünyanın da şu an itibarıyla menfaatine gördüğümüz yapıyı hırpalıyor. Şunun net olarak altını çizeyim, Amerika bizim çok önemli bir ticaret ortağımız değil. Amerika önemli bir ülke, önemli bir müttefikimiz. Anlaşamadığımız konular var ama genel olarak Amerika, önemli bir ülke. Ticaret, özellikle de otomotiv ihracatı açısından en az etkilenecek ülkelerden biri Türkiye'dir. Onun için o konuda Türkiye'ye ilişkin bir endişeye gerek yok ama genel anlamda havayı bozar."

ABD Başkanı Donald Trump, dün ticaret engelleri kaldırılmadığı takdirde Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen tüm otomobillere yüzde 20 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Şimşek'in ABD'nin otomotivde Türkiye'nin en önemli "pazarının pazarı" olduğunu göz ardı ettiği görülüyor. Türkiye’nin otomotivde en büyük pazarı AB. Sadece bitmiş otomotiv ürünleri değil, otomotiv yan sanayiinde de Türkiye’nin AB’ye ihracatı yüksek. Otomotiv yan sanayii ihracatı Alman VW başta olmak üzere ABD pazarına ihracat yapan firmalara yönelik yapılıyor. ABD uygulamalarının Avrupalı firmaların ihracatını, dolayısıyla üretimini ve bu dolayımla da Türkiye ve benzeri ülkelerden aldıkları parçaları azaltması bekleniyor. Aynı zamanda ABD’ye ihracatı azalacak Avrupalı firmaların AB pazarına yönelmeleri, pazar kaybını Türkiye ve benzeri ülkelerden aldıkları orta segment otomobilleri kendi üretimleriyle karşılayarak kapatmaları da olası.

ABD’nin ithalat kısıtlamalarında ısrar etmesinin önemli sonuçlarından birinin Avrupa’daki büyük otomotiv üreticilerini ABD’de ek yatırım yapmaya mecbur bırakabileceği de tahmin ediliyor. Böyle bir gelişme özellikle Türkiye’deki yan sanayi açısından önemli bir ihracat kaybı yaratabilir.

TÜRKİYE OTOMOTİV İHRACATINDA AB’NİN YERİ

2017 yılında Türkiye’nin toplam otomotiv ürünleri ve otomotiv yan sanayi ihracat 28,9 milyar dolar oldu. İhracatın 19,1 milyar doları otomotiv ana sanayi, 9,8 milyar doları da otomotiv yan sanayi ürünlerinden oluştu. İhracatın yaklaşık yüzde 77’si AB üyesi ülkelere yönelik. Otomotiv ve yan sanayi ihracatı Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 19’unu oluşturuyor. 2016 ve 2017 yıllarında ihracat bağlı üretim artışıyla GSYH artışına önemli katkıda bulunan sektörde emtia fiyatlarındaki, kurdaki artış ve dolar/avro paritesinde avro aleyhine birlikte rekabet gücü kaybı olduğu, 2018’in ilk 5 ayında adet bazında ihracatın yüzde 3,4 gerilediği dikkat çekiyor.