Şimşek: S&P’nin zamanlaması manidar

Başbakan Yardımcısı Şimşek, kredin notu indiriminin zamanlamasının manidar olduğunu öne sürdü. Şimşek’in değerlendirmeye yönelik itirazları tartışmalı görünüyor.

S&P dün akşam Türkiye’nin kredi notunu düşürdü. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek not indiriminin zamanlamasının manidar olduğunu, S&P’nin rapor tarihini Ağustos’tan öne çektiğini ileri sürdü.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabı üzerinden uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P’nin kredi notu değerlendirmesiyle ilgili aşağıdaki açıklamaları yaptı:

‘ZAMANLAMA MANİDAR’

“S&P kararının zamanlaması oldukça manidar! Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, daha önce Türkiye’nin kredi notunu Ağustos’ta gözden geçirmeyi planlanmıştı. Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor.

Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu?

Kredi notunun seçim kararından sonra düşürülmesi zamanlama olarak yanlış.

S&P’nin analizi de yetersiz.

- Aşırı ısınma 2017’nin hikayesi. Kredi hacmindeki artış 2018’de yavaşladı.

- Finansal koşullar 2017’ye oranla daha sıkı.

- Merkez bankası gecikmeli de olsa tepki verdi.”

‘CARİ AÇIKTAKİ ARTIŞ GEÇİCİ’

“Cari açıktaki artış büyük ihtimal ile geçici. Çünkü;

- Cari açıktaki bozulma büyük oranda altın ithalatı ve petrol fiyatlarının artışından kaynaklanıyor.

- Tüketici kredilerindeki yavaşlama cari açıktaki artışı sınırlayacak.

- Ayrıca turizmde ciddi bir toparlanma var.

Ayrıca gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz.”

‘BELİRSİZLİKLER AZALIYOR’

“- Firmaların kur riskini yönetmeye yönelik önemli bir reformu bugün itibariyle hayata geçiriyoruz

- Yatırım ortamını iyileştirecek çok kapsamlı bir reformu yaptık.

- Seçim sonrasında reformları daha da hızlandıracağız

Belirsizlikler azalıyor.”

‘AB VE ABD İLE İLİŞKİLERİ TOPARLIYORUZ’

- Merkez Bankası para politikasını basitleştireceğini açıkladı.

- Seçimlerin erkene alınmış olması siyasi belirsizliği azalttı ve piyasalar bu karara olumlu tepki verdi.

- AB ve ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik önemli gelişmeler var.

ŞİMŞEK HAKLI MI?

"Aşırı ısınma": Şimşek, daha önce IMF’in ekonominin ısındığı yönündeki değerlendirmesine de S&P için yaptığı değerlendirmeyi yapmış, ekonominin 2017’de hızlı büyüdüğünü, bu yıl böyle bir sorun olmadığını söylemişti. Oysa ki iki kuruluşun değerlendirmesinde de “aşırı ısınma” saptaması 2018 yılının ilk aylarında TL’nin hızlı değer kaybı, yüksek enflasyon, cari açıktaki artış ve özel sektör dış borcunun yarattığı riske dayanıyor.

Cari açık: Cari açığın “muhtemelen geçici bir artış” gösterdiği saptaması da tartışmalı bulunuyor. Petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artış sürüyor. Dış ticaret açığındaki artışta sadece petrol ve altın ithalatı artışı değil, makine, demir-çelik, elektrikli teçhizat gibi sektörlerin ithalatında da artış olduğu görülüyor. İhracat artışının hammadde ve ara malı ithalatı bağımlılığını artırması, petrol fiyatı artışının bir dizi sektörde ithalat fiyatlarının artışına yol açması söz konusu. Bu gelişmeler ihracat ve turizm gelirlerindeki artışa rağmen cari açığın artacağına işaret ediyor.

Kur riski: Dövizle borçlanmaya sınırlama düzenlemesiyle firmaların kur riskinin azaltıldığı saptamasına ilişkin de soru işaretleri bulunuyor. Düzenleme kapsamında toplam özel sektör borç stokunun yarısından fazlasını oluşturduğu tahmin edilen büyük sermaye grupları ve kamu-özel işbirliği projeleri kapsam dışı bırakıldı. Kaldı ki yapılan düzenleme firmaların riskinin kamu kuruluşları ve bankalara transferi anlamına geliyor.