Şimşek 'büyük resmi' görmezden geldi: Son bir haftada en çok değer kazanan para TL

Ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'dan Türk Lirası ve dövizle ilgili değerlendirmede bulundu. Son bir haftada ABD dolarına karşı en çok değer kazanan para biriminin TL olduğunu söyleyen Şimşek, yıl başından bu yana en çok değer kaybeden ikinci para biriminin TL olduğunu görmezden geldi.

The Spectator Index sayfası Twitter üzerinden son bir hafta içinde dolar karşısında değer kazanan ve değer kaybeden para birimlerini sıraladı.

Şimşek, The Spectator Index sayfasının paylaşımı retweetleyerek şu mesajı yayınladı: "Son bir haftada ABD dolarına karşı en çok değer kazanan para birimi TL."

Şimşek, yıl başından bu yana en çok değer kaybeden iki para biriminden birinin TL olduğu gerçeğini görmezden geldi.

ŞİMŞEK'İN GÖRMEK İSTEMEDİĞİ...

23 Mayıs’ta dolar/TL 4,92’ye kadar çıktı ve Ocak başına göre TL’nin değer kaybı yüzde 30’u aştı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 23 Mayıs akşamı olağanüstü toplanarak faiz artırdı. Ardından para politikası sadeleştirildi, tek politika faizine geçildi. Son olarak 7 Haziran’da bir kez daha faiz artışı yapıldı. 23 Mayıs sonrasında aradaki dalgalanmalara rağmen dolar/TL 4,50 civarına geriledi. Merkez Bankası verilerine göre 8 Haziran ortalaması 4,50 oldu. Bu rakam bir hafta öncesine göre TL’nin yüzde 2 değer kazandığını gösterse de TL yılbaşına göre yüzde 20 değer kaybetmiş durumda. Şimşek 23 Mayıs gün içi zirveyi baz alırsa TL’nin rekor düzeyde değer kazandığını da iddia edebilir. Çünkü böyle bir matematikle iki haftada TL’nin yüzde 10 değerlendiğini iddia etmek mümkün. Ama TL yılbaşından bu yana geçen beş ayı aşkın sürede Arjantin pesosunun ardından hala en çok değer kaybeden ikinci para birimi.

ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMASINA TEPKİ YAĞDI

Şimşek'in bu mesajına geçen haftalarda Türk Lirası'nın değer kaybı dolayısıyla tepki geldi.

The Spectator Index sayfasının sıralamasına göre yüzde 4'le Türk Lirası geçen hafta dolar karşısında değer kazanan para birimleri arasında ilk sırada yer alıyor.