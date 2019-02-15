Silikozis hastasına 'üşütmüşsün, yoğurt ye geçer' demişler

'Atölyenin anlaştığı hastaneye gidiyorduk ‘üşütmüşsünüz’ diyorlardı ya da ‘yoğurt ye, bir şeyiniz yok iyisiniz’ diyorlardı...'

Kot taşlama işçisi Mehmet Ali Bilgiç’in silikozis hastalığı yüzünden yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Bingöl Karlıova’da yaşayan Bilgiç, henüz 37 yaşındaydı ve 10 yıldır tedavi görüyordu. Resmi kayıtlara göre Bilgiç, silikozis yüzünden yaşamını yitiren 74. işçi oldu.

Cumhuriyet'ten Barış Önal'ın haberine göre, ağabeyi Ekrem Bilgiç, “Kardeşim hastalandıktan 7 yıl sonra malulen emekli edildi, sadece 3 yıl maaş alabildi. Maaşı tedavisine bile yetmiyordu” dedi. Bilgiç, daha önce iki kuzeninin aynı hastalık nedeniyle öldüğünü, iki akrabasının da silikozis hastası olduğunu söyledi. Bilgiç’in ölümü, Karlıova’da silikozisten 19. ölüm olarak kayıtlara geçti.

'YOĞURT YE GEÇER...'

Mehmet Bekir Başak 2007’de 10 yıl çalıştığı kot taşlama işi nedeniyle silikozise yakalandı. Birlikte çalıştığı 40 kişiden 8’ini hastalık yüzünden yitirdiğini vurgulayan Başak, 4 yıl önce akciğer ameliyatı oldu. Günde 23 ilaç kullanmak zorunda. Başak, yaşadıklarını şöyle anlattı: