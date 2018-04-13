Siemens ile TCDD sözleşme imzaladı: Sarayda Erdoğan'la görüşmüşlerdi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile elektrik, otomasyon ve enerji tekeli Siemens 10 adet yüksek hızlı tren için sözleşme imzaladı. Sözleşme bedeli yaklaşık 340 milyon avro. Siemens'in CEO'su Joe Kaeser, ihaleden önce geçen Şubat ayında AKP'li cumhurbaşkanı Erdoğan'la sarayda görüşmüştü.

TCDD, açtığı yüksek hızlı tren ihalesinde Siemens ile 10 adet Velaro yüksek hızlı tren için sözleşme imzaladı. Sözleşme bedeli yaklaşık 340 milyon avro olup üç yıl süreyle trenlerin bakım, onarım ve temizlik işlerini de içeriyor. Sözleşme ile Türkiye Velaro filosundaki tren sayısı 17'ye çıkacak.

İhaleyi geçen ay Siemens kazanmıştı.

İhaleden önce, geçen şubat ayında da Siemens'in CEO'su Joe Kaeser, AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la sarayda baş başa görüşmüşlerdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Siemens Ulaşım Sistemleri Bölümü CEO'su Sabrina Soussan, "Velaro ailemiz büyümeye ve eşsiz başarı hikayesinde yeni sayfalar açmaya devam etmektedir. Velaro, kapasitesi ve konforu sayesinde, yüksek hızlı trenler için bir kıstas olmayı sürdürmektedir. Tren, tüm güçlü özelliklerini Türkiye'de tam olarak kullanabilmektedir ve bunu halihazırda günlük işletimde kanıtlamıştır. Amiral gemisi konumundaki bu trenimiz, burada yüzde 99 emre amadelik oranı ile çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.