Şevket Sabancı UN Ro-Ro'yu Danimarkalılara sattı

Şevket Sabancı ile çocukları Emine Kamışlı ve Ali Sabancı'nın ortak olduğu Esas Holding'e ait deniz taşımacılığı firması UN Ro-Ro, Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi DFDS'ye 950 milyon avroya satıldı. Satışla birlikte Ro-Ro trafiğinde yabancı sermaye payı artmış oldu.

Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi DFDS, Şevket Sabancı'nın patronu olduğu Esas Holding'e ati UN Ro-Ro'yu 950 milyon avroya satın aldı.

Danimarkalı şirket DFDS'en yapılan açıklamada, UN Ro-Ro'nun satın alınmasında anlaşmaya varıldığı belirtildi.

DFDS şirketi, UN Ro-Ro ile Akdeniz'deki varlığını genişletmek istiyor. Satış işleminin Türk, Avusturyalı, Alman ve İtalyan rekabet kurumlarının onayının ardından Haziran ayında tamamlanması öngörülüyor.

UN RO-RO, DOĞU AKDENİZ RO-RO SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ AKTÖRÜ

DFDS şirktinin CEO'su Niels Smedegaard, satın almayla ilgili açıklamasında, "UN Ro-Ro'nun satın alınmasıyla operasyonel olarak Kuzey Avrupa'ya benzeyen Avrupa'nın en cazip pazarında faaliyetlerimizi genişletiyoruz. Bu satın alma, bize var olan ekibimizle birlikte ağımızı, filomuzu ve tecrübemizi geliştirme imkanı sunuyor" dedi.

UN Ro-Ro'nun kurumsal sunumunda yer alan bilgilere göre şirketin 12 Ro-Ro gemisi ve Türkiye ile Avrupa arasında 250 bin araç ile 2016 yılı itibariyle yüzde 35'lik pazar payı bulunuyor. 240 milyon avro cirosu, 97 milyon avro da karı bulunan şirketin, çalışan sayısı 500.

1994'te 48 Türk nakliyeci patronun kurduğu UN Ro-Ro şirketi 2007 yılında büyük fon şirketlerinden KKR'ye 910 milyon avroya satılmıştı. KKR de 2014 yılında UN Ro-Ro'yu Şevket Sabancı'nın patronu olduğu Esas Holding'e satmıştı.

Böylece UN Ro-Ro üçüncü kez el değiştirmiş oluyor.

UN Ro-Ro'yu satın alan Danimarkalı şirketin cirosu 1,6 milyar avro.

UN Ro-Ro satışıyla, Ro-Ro taşımacılığında önemli bir pay yabancı sermayeye geçmiş oldu.

RO-RO KARAYOLU TAŞIMACILIĞINI TEŞVİK EDİYOR

Türkiye'nin uluslararası yüklerinin taşınmasında denizyolu ağırlığı bulunuyor. Yüklerin yüzde 85'i denizyoluyla ihraç ya da ithal ediliyor. Son 10-15 yıllık süreçte Ro-Ro taşımalarındaki hızlı gelişim bu payın görünürde olmasa da gerçekte azalması anlamına geliyor. Kamunun liman işletmeciliğinden çekilmesi ve liman altyapısına yönelik planlamaların eksik bırakılması nedeniyle mevcut limanlar, özel sektör tercihleriyle gelişiyor. Bu gelişim de limanlara erişim, geri saha yetersizliklerine yol açıyor. Tek tek yük sahibi sermayedarların hızlı hizmet alma çabası da Ro-Ro gibi palyatif, akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak maliyeti aslında daha yüksek taşıma biçimlerine yönelimi artırıyor. Bu doğrultuda konteynerle taşınması daha ucuz, daha güvenli olan yüklerin bir bölümü Ro-Ro ile taşınmaya başladı.

2002 yılında ihmal edilebilir düzeyde olan Ro-Ro taşımaları 2017 yılında toplam taşımaların yüzde 3'üne yaklaşırken konteyner taşımalarının da yüzde 15-20'sine ulaştı. Ro-Ro'nun konteyner taşımalarını ikame eder hale gelmesi nihai olarak yük taşımalarında karayolu ağırlığının ve toplam maliyetin artması anlamına geliyor. Demiryolu-konteyner kombine taşımacılığını özendirmek yerine tır-Ro-Ro'nun teşvik edilmesi taşımacılık tekelleri açısından daha karlı. Ancak ülke ekonomisi ve çevre açısından büyük maliyetlere yol açıyor.