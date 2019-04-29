Set emekçilerine 1 Mayıs'ta izin yok: Çekimlere devam edecekler!

Son zamanlarda aşırı çalışma, mobbing, iş baskısı, hak gaspları ve hatta iş cinayetiyle gündeme gelen dizi setlerinde, emekçiler 1 Mayıs'ta da çalışacak. Birkaç dizi seti dışında hemen hemen tüm dizi setlerinde emekçilere izin verilmeyeceği öğrenildi.

Dizi ve sinema setleri son zamanlarda iş cinayetlerine, çalışma ve iş baskısına, mobbinge ve hak gasplarına sahne oluyor. İnsanlık dışı çalışma koşulları devam ederken, çok sayıda dizi setinde emekçilere 1 Mayıs izni verilmeyeceği öğrenildi.

soL'a ihbarda bulunan bazı set emekçileri, "Birkaç dizi dışında çekimlerin hiçbiri 1 Mayıs günü için iptal edilmedi" dedi.

Yaşadıkları durumu soL'a anlatan set emekçileri şunları kaydetti: "Birkaç dizi dışında çekimlerin hiçbiri 1 Mayıs günü için iptal edilmedi. Kesin olarak çekim yapacağını şimdiden ileten diziler daha az sayıda ancak genel olarak bir geçiştirme hali var, emekçilerin sorularına 'Bakarız, o güne kadar yetiştirirsek belki erken çıkarsınız, çok işimiz var ama bakalım' gibi cevaplar veriliyor. Geçen senelerdeki deneyimlere bakarsak, 1 Mayıs'ta çok sayıda dizi setinde çalışma devam edecek."

1 Mayıs emek, dayanışma ve mücadele gününde kendilerne izin verilmeyen set emekçileri, yaşadıkları durumu [email protected] adresine ya da Patronların Ensesindeyiz ağı üzerinden bildirerek, sömürücüleri ihabr edebilir.

İşte son zamanlarda setlerde yaşanan iş cinayeti, hak gaspı ve mobbing uygulamalarından bazıları: