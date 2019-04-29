Set emekçilerine 1 Mayıs'ta izin yok: Çekimlere devam edecekler!

Son zamanlarda aşırı çalışma, mobbing, iş baskısı, hak gaspları ve hatta iş cinayetiyle gündeme gelen dizi setlerinde, emekçiler 1 Mayıs'ta da çalışacak. Birkaç dizi seti dışında hemen hemen tüm dizi setlerinde emekçilere izin verilmeyeceği öğrenildi.
soL - Haber Merkezi
Pazartesi, 29 Nisan 2019 13:26

Dizi ve sinema setleri son zamanlarda iş cinayetlerine, çalışma ve iş baskısına, mobbinge ve hak gasplarına sahne oluyor. İnsanlık dışı çalışma koşulları devam ederken, çok sayıda dizi setinde emekçilere 1 Mayıs izni verilmeyeceği öğrenildi. 

soL'a ihbarda bulunan bazı set emekçileri, "Birkaç dizi dışında çekimlerin hiçbiri 1 Mayıs günü için iptal edilmedi" dedi. 

Yaşadıkları durumu soL'a anlatan set emekçileri şunları kaydetti: "Birkaç dizi dışında çekimlerin hiçbiri 1 Mayıs günü için iptal edilmedi. Kesin olarak çekim yapacağını şimdiden ileten diziler daha az sayıda ancak genel olarak bir geçiştirme hali var, emekçilerin sorularına 'Bakarız, o güne kadar yetiştirirsek belki erken çıkarsınız, çok işimiz var ama bakalım' gibi cevaplar veriliyor. Geçen senelerdeki deneyimlere bakarsak, 1 Mayıs'ta çok sayıda dizi setinde çalışma devam edecek."

1 Mayıs emek, dayanışma ve mücadele gününde kendilerne izin verilmeyen set emekçileri, yaşadıkları durumu [email protected] adresine ya da Patronların Ensesindeyiz ağı üzerinden bildirerek, sömürücüleri ihabr edebilir. 

İşte son zamanlarda setlerde yaşanan iş cinayeti, hak gaspı ve mobbing uygulamalarından bazıları: 

 