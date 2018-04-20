Sermayeye banka borçlarını ödemek için kolaylık

Yeni SPK düzenlemesi ‘şirket kurtarma operasyonu’na katkı sağlanıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bir tebliğ değişikliğiyle şirketler varlık satışlarından elde ettikleri gelirleri banka borçlarını kapatmak için daha rahat kullanabilecek. Ana ortak dışındaki ortakların haklarını kısıtlayarak sağlanan kolaylığın Doğuş, Ülker gibi büyük sermaye grupları da dahil olmak üzere çok büyük hacimlere ulaşan borç yeniden yapılandırmaları kapsamında yapıldığı düşünülüyor.

SPK şirket borçlarına yönelik kolaylaştırıcı yeni bir düzenleme yaptı. “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nde değişiklik içeren yeni tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tebliğde, ayrılma hakkının doğmadığı haller bölümünde belirtilen işlemlere ilişkin maddelerde değişiklik yapıldı.2 Mayıs’ta yürürlüğe girmesi beklenen tebliğle bir şirketin ana ortağı, borcunu ödemek için varlık satışına gittiğinde diğer ortakların ayrılma hakkı kısıtlandı. Varlık satışı yapan şirketlerin ortaklarının “hisse satıp çıkma” hakkı sınırlandırıldı. Tebliğde “Ortaklığın mali yapısının güçlendirilmesini teminen elde edilen fonun en az yüzde 90’ının bir ay içinde borçların ödenmesi için kullanılması kaydıyla yapılan mal varlığı devri işlemlerinde ayrılma hakkı doğmayacak” ifadeleri yer aldı.

Tebliğdeki değişiklik son dönemde bir bölümü basına yansıyan ve büyük sermaye gruplarını da kapsayan borç yeniden yapılandırmalarına yönelik bir “enstrüman” olarak değerlendiriliyor. Özellikle varlık satışından elde edilen gelirin banka kredilerinin kapatılmasını kolaylaştırmanın hedeflendiği belirtiliyor.