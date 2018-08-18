Sermayenin 'kur zararı'na 'Nefes Kredisi'

Ticaret Bakanlığı, TOBB koordinasyonunda kullandırılan 'Nefes Kredisi'nin üçüncü fazı üzerinde çalışıldığını, amacın şirketlerin kur artışı ve diğer gelişmelerden 'korunması' olduğunu açıkladı.

2016 yılı sonundan itibaren Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) kapsamı genişletilerek çok sayıda şirketin banka kredileri yeniden yapılandırılmış, bir yandan bankacılık sisteminin riskleri azaltılırken bir yandan da borçlarını ödeyemez duruma düşen şirketlerin borç vadeleri yayılmış, bir bölümünün borçları özel bankalardan kamu bankalarına transfer edilmişti. Bu kapsamda daha küçük ölçekli sermayedarlara yönelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonuyla "Nefes Kredisi' adı verilen bir paket tasarlanmıştı. Ticaret Bakanlığı, şirketleri son dönemdeki kur artışı ve diğer gelişmelerden "korumak" amacıyla "Nefes Kredisi"nde üçüncü faza geçilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı. Özellikle alacakları, gelirleri TL, borçları döviz bazında olan şirketlerin "kur zararı"nı kapatmanın kapatmak üzere fon sağlanacağı tahmin ediliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilk olarak 2016'da uygulamaya konulan Nefes Kredisi ile piyasaya 5 milyar, 2018'in başında 7,5 milyar lira düşük faizli kredi imkanı sunulduğu hatırlatıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açıklanan mali politika ve tedbirlere paralel olarak Nefes Kredisi'nde üçüncü faz kısa süre içerisinde başlatılacaktır. TOBB, oda ve borsalarca yapılacak kaynak aktarımıyla kamu ve özel bankalarla güç birliğinde KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlanacaktır. Yeni dönemde Nefes Kredisi'nde yer alacak bankalarla müzakereler başlatılmış olup, projede yer alacak bankalar ve kredi şartları bu müzakereler sonucunda belli olacaktır. Bakanlığımız elindeki tüm araçları hızlı, etkili ve verimli bir şekilde kullanarak ülke ekonomisine ve reel sektöre destek olmaya devam edecektir."

NEFES KREDİSİ NEDİR?

"Nefes Kredisi" 2016 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bünyesindeki ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının mevduatlarını Ziraat Bankası ve Denizbank’a yatırarak, üyesi olan KOBİ’lere %9,90 yıllık faiz oranı ve 12 ay vadeyle bu bankalardan kredi kullanmalarına yönelik bir düzenleme yapılmıştı. Söz konusu krediler KGF kapsamına da alınmıştı. İlk yılda TOBB'un söz konusu bankalara 500 milyon TL'lik mevduat yatırması karşılığında 5 milyar TL kredi kullandırılmıştı. Ziraat Bankası ve Denizbank'a daha sonra Ziraat Katılım, Vakıfbank ve Vakıf Katılım da eklenmiş, 2017 yılında kullandırılan tutar 7,5 milyar TL'ye ulaşmıştı.