Sermaye Piyasaları Kurulu'ndan JP Morgan'a soruşturma

BDDK'nin bazı bankalara ve JP Morgan'a soruşturma açıklamasının ardından bir soruşturma açıklaması da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan geldi.

Sermaye Piyasası Kurulu JP Morgan Chase’e soruşturma açtı. Kurul açıklamasında, “22.03.2019 tarihinde JPMorgan Chase & Co. tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı içeriği nedeniyle başta bankacılık hisseleri olmak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığına yönelik olarak Kurumumuza iletilen şikayetler çerçevesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı. BDDK de, bazı bankalar hakkında müşterilerini döviz alımına yönlendirdikleri iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıklamış ve JP Morgan hakkında da inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

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