'Sendikadan istifa edip patronun mezarında özür dilerseniz işe alırız'

Çanakkale Seramik'in patronları işçi düşmanlığında sınır tanımadı. Patronlar, sendika üyesi oldukları için işten atılan işçilerden 'geri dönme şartı' olarak sendikadan istifa etmelerini ve firmanın kurucu patronu İbrahim Bodur'un mezarı başında özür dilemelerini istedi. Bodur, TÜSİAD'ın ilk altı kurucusundan biri olarak tanınıyor.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde kurulu bulunan Kale Grubu bünyesindeki Çanakkale Seramik fabrikası işçi kıyımıyla gündeme geldi.

Evrensel'den Seçkin Sağlam'ın haberine göre Çimse-İş Sendikasına üye olan 220 işçi işten atılırken, işten atılıp da işe geri dönmek isteyenlerden skandal bir talepte bulunuldu. Çimse-İş şube başkanı Ali Rıza Atıcı, işe geri dönmek isteyenlerin sendikadan istifa etmesinin ve firmanın kurucu patronu İbrahim Bodur’un mezarı başına gidip özür dilenmesinin istendiğini söyledi. Bu iddiaya ilişkin aranılan firma yetkilileri ise muhabire geri dönüş yapmadı.

İŞÇİLER BORDROLARI BİRBİRİNE GÖSTERMİŞ!

Yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Çanakkale Seramik fabrikasında işçiler, ağır çalışma koşullarına karşı anayasal haklarını kullanarak Çimse-İş Sendikasına üye oldular. Sendika yetki alma aşamasına geldiğindeyse işçi kışımı başladı. Çimse-İş’in verdiği bilgilere göre şimdiye kadar 220 işçi işten atıldı. İşten atmalara ise “İşçiler birbirlerine maaş bordrolarını gösterdi” gerekçesi ileri sürüldü. Çimse-İş İstanbul Avrupa yakası şube başkanı Ali Rıza Atıcı, işten atmaların üzerinden bir hafta geçmiş olacağını hatırlatarak, “Arkadaşlarımız işe özlük hakları ile birlikte alındıkları takdirde, biz sendika olarak gerekirse geri adım dahi atarız. Ancak dışarıda bir tek arkadaşımız dahi kaldığında biz oraya gelip, hak hukukumuzdan doğan tüm yasal haklarımızın takipçisi olacağız” dedi.

İŞÇİLERDEN, KURUCU PATRONUN MEZARI BAŞINDA ÖZÜR DİLEMELERİ İSTENDİ

İşten atmaların ardından skandal bir uygulamanın hayata geçirildiğini dile getiren Atıcı, “Biz Çimse-İş Sendikası olarak söylüyoruz, görüşmeler yapıyoruz. Arkadaşlarımızın günü doluyor, işe alınanlar varmış. Alınan işçiler de, mezarlıkta İbrahim Bodur’un (Kale Grubu kurucu patronu) mezarında özür dileyip öyle işe alınıyormuş. Böyle bir şey olabilir mi? Ne kadar özür dilersen dile, eğer kalben hakkımı helal etmiyorsam o geçerlidir. Bunu bilmiyorlar mı?” diye konuştu.

ŞİRKET BU İDDİAYI YANITSIZ BIRAKTI

İşten atma ve işçilerin İbrahim Bodur’un mezarı başında özür dilemeye zorlanmasına ilişkin iddialar hakkında Çanakkale Seramik fabrikasını arayarak yetkililerle görüşmek isteyen Evrensel muhabirine firmadan geri dönüş yapılacağı söylendi ancak iki gün geçmesine karşın geri dönüş yapılmadı.

İŞÇİLERDEN, MEZARI BAŞINDA ÖZÜR DİLENMESİ İSTENEN BODUR KİMDİR?

Kale Grubu'nun kurucu patronu İbrahim Bodur 2016 yılında öldü. Fatih Camisi’nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve bakanlar katıldı. Tabutu Gül ve Erdoğan tarafından sırtlandı. TÜSİAD'ın ilk altı kurucusundan biri olan Bodur’un cenaze namazını İstanbul müftüsü Rahmi Yaran kıldırdı. İbrahim Bodur’u taşıyan tabutun üzerine Suudi Arabistan’dan özel getirilen siyah renkli, saf ipekten Kabe örtüsü serildi.