Sendika temsilcisi, belediye başkanının odasında saldırıya uğradı, burnu kırıldı

Rize'nin Hemşin İlçe Belediyesi’nde görev yapan Belediye-İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Rıfat Yazıcı, AKP'li belediye başkanının odasında saldırıya uğradı.

Rize Hemşin’de toplu sözleşme görüşmesi yapmak için Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar tarafından makamına çağrılan Belediye-İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Rıfat Yazıcı, toplu sözleşme talepleri nedeniyle Muhasebe Müdür Vekili Murat Güzey’in önce sözlü, ardından fiili saldırısı sonucu darp edilerek yaralandı.

Saldırı sonucu burnu kırılan ve 10 günlük rapor alan Rıfat Yazıcı, tüm yaşananları tutanak altına aldırarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sendikadan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu yaşananlar insani olarak ahlaksızlık, hukuki olarak da suçtur. Makam sahibi oturduğu koltuğun sorumluluğunu bilmelidir. Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar o makamda Hemşinliler’i temsil etmektedir. Makamı mevkii ne olursa olsun hiç kimsenin Hemşinliler’in adını, böyle seviyesiz, mafyavari ve hukuk dışı hareketlerle lekelemeye hakkı ve yetkisi de yoktur. İnsanlıktan biraz nasibini alan kişi; makamına davet ettiği kişinin kendi misafiri ve işçilerin temsilcisi olduğunu bilmek zorundadır" ifadeleri kullanıldı.