Sendika düşmanı Remzi Kitabevi'nde işçiler kazandı: Mahkemeden emsal karar

Remzi Kitabevi mağazalar zincirinde çalışırken, sendika üyesi oldukları ve işyerinde sendika çalışması sürdürdükleri için işten atılan Levent Talip Öztürk de sendikal tazminat talepli işe iade davasını kazandı. Öztürk'le aynı durumda olan Ahmet Öğrük de bir süre önce işe iade davasını kazanmıştı. Kararın, sendikal tazminata hükmedilmesi açısından bilirkişi raporu ve tanıkların ifadeleri neticesinde işçi lehine verilmesinin, sendikal mücadele açısından emsal teşkil ettiği vurgulandı.

Remzi Kitabevi mağazalar zincirinde çalışırken, sendika üyesi oldukları ve işyerinde sendika çalışması sürdürdükleri için işten atılan Levent Talip Öztürk de sendikal tazminat talepli işe iade davasını kazandı.

Levent Talip Öztürk'le aynı durumda olan bir diğer çalışan Ahmet Öğrük de bir süre önce işe iade davasını kazanmıştı.

İzmir 3. İş Mahkemesi, Levent Talip Öztürk'ün işe iadesine karar verirken, Remzi Kitabevi patronlarını da 12 aylık brüt ücret tutarında sendikal tazminat ödemeye de mahkum etti. Karar Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tarafından onandı.

Kararın, sendikal tazminata hükmedilmesi açısından bilirkişi raporu ve tanıkların ifadeleri neticesinde işçi lehine verilmesinin, sendikal mücadele açısından emsal teşkil ettiği vurgulandı.

Levent Talip Öztürk ve Ahmet Öğrük, 2014 yılında işyerindeki çalışma koşullarının düzeltilmesi, insani ücret ve sosyal haklar kazanılması ve sendikal çalışma düzeninde çalışarak haklarını korumak isteyerek Sosyal-İş Sendikası’na üye olmuş, işyerinde sendikal çalışma yürüttükleri için Remzi Kitabevi patronları tarafından işten atılmışlardı.