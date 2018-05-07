Sendika düşmanı patron protesto edildi: Atılan işçiler geri alınsın

Manisa OSB'de faaliyet gösteren Termokar Isıtma Soğutma Klima Sistemleri fabrikasında Birleşik Metal İş sendikasına üye olan işçiler işten çıkarılmıştı. Sendika yönetimi bugün işçilerle birlikte sendika düşmanı patronları fabrika önünde protesto etti, atılan işçilerin geri alınması istendi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan Termokar Isıtma Soğutma Klima Sistemleri fabrikasında işçi ve sendika düşmanlığı devam ediyor.

Termokar işçileri geçen aylarda DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş sendikasına üye oldu. Sendika, iş yerinde yasanın aradığı çoğunluğu elde ederek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yetki belgesi aldı. Fabrikada sendikal örgütlüğüe tahammül edemeyen patronlar, işçilere baskı uygulamaya başladı ve sendikalı işçilerden yedisi Nisan ayında işten çıkarıldı.

Birleşik Metal İş sendikası yetkilileri ve işçiler bugün Termokar önünde bir basın açıklaması ve eylem düzenledi.

Basın açıklamasında şöyle denildi:

"Sendikalı olmak işçilerin anayasal hakkıdır. Bu hakkın engellenmesi Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. İş yerinde çalışma barışı isteniyorsa işçilerin sendikalaşma hakkına saygı duyulmalı, atılan işçiler geri alınmalıdır. Mücadelemiz artarak sürecektir."