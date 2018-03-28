Şeker fabrikasının taliplileri, alanı polisle gezdiler

AKP tarafından satışa çıkarılan 14 şeker işletmesinde biri olan Burdur Şeker fabrikasının taliplisi olan patronlar, işçilerin tepki ve eylemlerinden çekindikleri için satın almaya niyetlendikleri fabrikayı polis eşliğinde gezdiler.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan 14 fabrikadan birisi olan Burdur Şeker Fabrikasının taliplileri, sahayı polis nezaretinde gezdi. Burdur Gazetesi'nin aktardığı habere göre daha önce Doğuş Grubu'nun incelemeye geldiği fabrikada, işçilerin yaptığı eylemin ardından basın mensupları bile içeriye alınmıyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye’de 14 şeker fabrikasını satışa çıkardı ve önümüzdeki ay ihaleler başlayacak. Satışa çıkarılan 14 fabrikadan biri olan Burdur Şeker Fabrikası için işçiler çeşitli eylemlerle tepkilerini bir ayı aşkındır sürdürüyor. En son Doğuş Grubu'nun fabrikayı incelemeye gelmesinde işçiler eylem yapmış, firma yetkililerinin sahayı gezmesine izin vermemişti. Yaşanan bu olayın ardından fabrikayı incelemeye gelen firmaların polis eşliğinde alanı gezmeleri ve basın mensuplarının içeriye alınmaması yönünde karar alındığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde fabrikayı ziyarete gelen bir kaç firmanın alanı polis eşliğinde gezdiğine dair fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.