Şeker fabrikalarının satılmasına karşı 1 milyon 690 bin imza

Şeker-İş Sendikası, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı 1 milyon 690 bin imza topladı.

Şeker-İş Sendikası yöneticileri, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı başlattıkları kampanyada toplanan 1 milyon 690 bin imzanın yer aldığı dosyaları hükümete iletmesi için Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'a teslim etti.

Atalay, klasörler halinde 15 şeker çuvalına yerleştirilen imzaların teslimi için Türk-İş'te düzenlenen toplantıda, şeker fabrikalarının ve şeker üretiminin milli bir mesele olduğunu söyledi.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök şeker fabrikalarının özelleştirilip birçoğunun da kapatılması halinde vatandaşların şekeri daha pahalıya tüketeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Gök, toplananların tümünü temsilen bir klasör imzayı Atalay'a teslim etti.

İmzaların teslim töreninde işçiler de "Yerli olalım, milli kalalım", "Şekeri satanı biz de satarız", "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam", "Vur vur inlesin Cargill dinlesin" ve "Şekere uzanan eller kırılsın" sloganları attı.