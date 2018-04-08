Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi protesto edildi

Tokat, Yozgat, Amasya, Kastamonu, Erzincan yöre dernekleri, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yürüyüş düzenledi.

Tokat, Yozgat, Amasya, Kastamonu, Erzincan yöre dernekleri, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı İstiklal Caddesi'nde Tünel'den Galatasaray'a yürüdü.

"Şeker fabrikaları halkındır satılamaz. Özelleştirmelere yabancı şirketlere peşkeş çekilmesine hayır" pankartı açan kitle, yürüyüş boyunca "Şeker vatandır vatan satılamaz", "Fabrikalar halkındır satılamaz", "Glikozlu şeker yemeyeceğiz", "Şekerde yalana, talana hayır", "Glikoz lobisi ülkemizden defol", "Şekerin tadını kaçırma sabrımızı taşırma", "Vatanı satanı bizde satarız" sloganları attı.

Evrensel gazetesinin haberine göre, Galatasaray Lisesi önünde konuşan Tüm Tokatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği (Tüm Tok Der) Başkanı Hasan Bayrak, 14 şeker fabrikasının yağmalanmasına karşı çıkmak için toplandıklarını söyledi. Bayrak, “Dün iki tane daha fabrika satıldı. Biz şeker fabrikalarının satılmasına karşı çıkıyoruz. Hükümetin özelleştirme politikalarından kurtulmasını istiyoruz” dedi.

CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, “Şeker fabrikaları sorunu siyasi bir sorun değildir. Bunu siyasete alet etmedik etmiyoruz. Şeker fabrikaları sorunu bir vatan sorunudur. Bu, sağlık sorunudur. Gelin uluslararası sermayeye taşeronluk yapmayın, yerli ve milli olun” dedi.

HDP 25. Dönem Milletvekili Ali Kenanoğlu da daha önce özelleştirmeler yapıldığını ve bunların hata olduğunun hükümet tarafından kabul edildiğini söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, cumhuriyetin değerleri olan şeker fabrikalarının satıldığına dikkat çekti. İrgil, “Özelleştirmeyi istemiyoruz. Peki kim istiyor? Evet biliyoruz isteyen bir kişi var. O da hiç fabrika inşa etmemiş“ dedi.

Aşkale Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Murat Demir, "Hükümet her şeyi özel sektöre devrediyor. Her şeyi satıyor. İyileştirmek varken kolaycılığı seçiyor. Biz buna karşıyız. Şeker fabrikaları milli kurumlardır” dedi.

‘EN BÜYÜK TEHLİKE NBŞ’

Basın açıklamasını Tokat İl Dernekleri Federasyonu Başkanı Halil Bakan okudu. 21 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete sayısında Bor, Çorum, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Turhal, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş Şeker fabrikalarının satışının gündeme geldiğini söyleyen Bakan, “Şeker fabrikaları en temel üretim tesislerindendir. Fabrikaların özelleştirilmesi satılması ya da kapatılması pancar üreticisi köylüleri, mevsimlik tarım işçileri, esnaf ve nakliyeciler ile hayvancılık işletmeleri açısından bakıldığında tam bir çöküş demektir” dedi.

En büyük tehlikenin ise şekerpancarından üretilen şeker yerine nişasta bazlı şekere (NBŞ) geçilmesi olduğunu aktaran Bakan, “Nişasta bazlı şekerin ithal edildiğini hesaba kattığımızda yabancı ülkelere döviz ödeyerek hem ekonomik bağımlılığımız artmakta hem de dış ticaret açığımız büyümektedir” dedi.

20 YILDA ŞEKERPANCARI ÜRETİCİSİ SAYISI 300 BİN AZALDI

Şeker fabrikasına ilişkin sayısal veriler de paylaşan Bakan, son 20 yılda 405 bin olan şekerpancarı üretici sayısının 105 bine düştüğünü anlattı. Bakan, “31 şeker fabrikası aynı zamanda dört alkol fabrikası, beş makine fabrikası, bir elektromekanik aygıtlar fabrikası, bir tohum işleme fabrikası ve bir araştırma Enstitüsü’nün kurulmasına önayak olmuştur” dedi.

Daha önce özelleştirilen Tekel Sigara Fabrikasının akıbetine de değinen Bakan, “Bu iktidar tarafından özelleştirilerek satılan, sonra kapatılan ve daha sonra da yıkılan Tekel Sigara Fabrikasının enkazı halen taş yığını olarak duruyor. Tokat Turhal Şeker Fabrikasının sonucu da farklı olmayacaktır” diye konuştu.

TALEPLER

Fabrika satışlarının engellenmesinin uluslararası NBŞ tekellerine “dur” demek olduğuna işaret eden Bakan, taleplerini şöyle sıraladı:

- Şeker fabrikasını özelleştirmesinden vazgeçilmelidir

- Devlete ait ve halkımızın vergileri ile kurulmuş işletmelerin özelleştirmesinden vazgeçilmelidir

- Üretim özendirilmeli halkın işsizliği önlenmelidir

- Halkımızın işine aşına el sürmekten vazgeçilmelidir

- Yeni fabrikalar açılmalıdır.