Şehir hastanesi inşaatında kriz fırsatçılığı: İşçileri tazminatsız işten çıkardılar

İnşaatı 2015'ten beri süren Kocaeli Şehir Hastanesi'nde taşeron firma bünyesinde çalışan 100'den fazla işçi, kriz bahanesiyle işten çıkarılmak istendi. Maaşları ödenmeyen işçiler şantiyeyi terk etmedi.

Kriz fırsatçısı patronların işçilere yönelik hak gaspı ve keyfi uygulamaları devam ediyor. Bunun son örneklerinden biri Kocaeli Şehir Hastanesi inşaatında yaşandı.

2015'te temeli atılan ve inşaatı devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi şantiyesinde faaliyet gösteren taşeron firma BBC İnşaat, kriz nedeniyle iflas ettiğini öne sürerek 100'den fazla işçiyi maaş ödemeden işten çıkarmak istedi. Şantiyeyi terk etmeyen işçiler, altı gün bekleyerek maaşlarının ödenmesini bekledi. BBC İnşaat maaşları ödemeyince işçiler bu kez ana yükleniciler olan Gama ve Türkerler firmalarına "maaşlarımız ödenmezse eyleme başlarız" mesajı gönderdi. Eylem riskini göze alamayan ana yükleniciler işçilerin maaşlarını ödedi ancak bu kez de işçilerin kıdem ve ihbar tazminatları ödenmedi.

soL Haber'e konuşan Kocaeli Şehir Hastanesi şantiyesi işçileri, "Taşeron firma BBC İnşaat krizi bahane ederek bizi kapı önüne koymak istedi. Bizler işyerini terk etmeyip direnince, asıl patronlar bize sus payı olarak maaşlarımızı ödediler. Ama ne ihbar tazminatımızı ne de kıdem tazminatımızı alabildik. İşçiyi işten çıkarmanın bir usulü, kanunu, kaidesi vardır. İhbar ve kıdem tazminatlarımızı, yasal tüm ödeneklerimizi ödemeden küçük bir sus payıyla işten atılmak isteniyoruz. Buna boyun eğmeyeceğiz" dedi.