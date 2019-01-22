Şehir hastanesi inşaatında iş bırakma sonuç verdi: Rönesans özür diledi

İstanbul İkitelli’de yapımı süren Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında barınma ve yemek sorununa karşı yüzlerce işçinin iş bırakmasının ardından sorumlu şirket Rönenans Holding, yemekleri düzelterek "özür diledi".
Evrensel'de yer alan habere göre önceki gün uzun yemekhane kuyrukları ve yemeklerin kötü çıkmasına karşı iş bırakılan Rönesans Holding tarafından yapılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi şantiyesinde işçilerin talepleri yerine getirildi.
Dün, 800’e yakın işçinin katıldığı eylem sonrası Rönesans, işçilerin taleplerini yerine getireceğine dair söz vermişti. Yemeklerin düzeltildiğini aktaran işçiler, Rönesans'ın özür dilediğini belirtti. İşçiler yemeklerdeki iyileştirmeyi, “Demek ki isteyince oluyormuş” şeklinde yorumlarken barınma koşullarının da düzeltilmesini istedi.
İşçilerin talepleri arasında, B Blok’taki lavobolarda çürümüş tavanların tamir edilmesi, yemek tabldotlarının temiz olması, kırık sifonların yenilenmesi, soyunma kabinlerinin yeterli düzeye getirilmesi yer alıyor.