Şehir hastanesi inşaatında iş bırakma sonuç verdi: Rönesans özür diledi

Rönesans Holding tarafından yapılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi şantiyesinde kötü barınma koşulları ve yemek sorunu üzerine iş bırakan yüzlerce işçinin yemek talepleri yerine getirildi. Rönesans'ın işçilerden 'özür dilediği' belirtildi.