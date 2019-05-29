Şehir Hastanesi inşaatı işçileri ödenmeyen maaşları için ayaklandı

Gaziantep Şehir Hastanesi inşaatında işçiler ödenmeyen maaşları için iş bıraktı. Yüklenici firma CCN'nin şantiyeyi bırakması konuşulurken, muhatap bulamama tehlikesiyle karşı karşıya olan işçiler yetkililerin kapısına dayandı.

Gaziantep'te inşaatı devam eden ve 500'e yakın işçinin çalıştığı Şehir Hastanesi'nde işçiler ödenmeyen maaşları için iş bırakarak yetkililerin kapısına dayandı.

Aylardır ücretlerini geç alan işçiler bu ay da maaşlarını alamayınca şantiyede iş bırakıp yetkililerle görüşmeye çalıştı.

Şehir Hastanesinin yüklenici firması CCN'nin şantiyeyi bırakması işçiler arasında konuşulurken, şirketin şantiyeyi bırakması durumunda muhatap bulamamak gibi bir sorunla karşı karşıya kalacak olan işçiler yetkililerin kapısına dayandı.

Bayramdan önce sonrasında da ücretsiz izine gönderilecek olan işçiler, durumlarının ne olacağını bilmediği için tedirgin. İşçilerin çoğu memleketine dönmeye hazırlanırken bir kısmı da çalışmaya devam ediyor.

İNŞAAT BİR TÜRLÜ BİTMEDİ

Sağlık Bakanı'nın önümüzdeki yıl biteceğini ilan ettiği inşaat iki yıldan beri devam ediyor. Şehir Hastanesi'nin bugüne kadar sadece yüzde 50'si inşa edilebilmiş durumda.