Seçim şovuna yetiştirilmeye çalışılan havalimanı inşaatında iş cinayeti

AKP'nin seçim şovuna malzeme yapılmaya hazırlanılan, bu nedenle iş ve üretim baskısının iyice artırıldığı üçüncü havalimanı inşaatından bugün yine bir iş cinayeti yaşandı.

İstanbul'da yapımı süren üçüncü havalimanında iş cinayetleri sürüyor. Şantiyede bu sabah yine bir iş cinayeti yaşandı.

AKP'nin seçim şovuna malzemen yapılmaya hazırlanılan ve bu nednele işçiler üzerindeki iş ve üretim baskısının iyice artırıldığı şantiyede, bir taşeron işçi terminal binasındaki E katından D katına düşerek yaşamını yitirdi.

Havalimanı projesinin ince işler taşeronu Erer İnşaat'a bağlı olarak çalışan ve henüz adı öğrenilemeyen bir işçi, terminal binasında çalışırken E katından D katına düştü. Düşen işçinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.