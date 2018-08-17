Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan TL kararı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada imzalanmış olan sözleşmelerdeki teminatların TL cinsinden ödeneceğinin kararlaştırıldığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, verdiği teminatları TL cinsine çevireceğini ve ileri tarihlerde imzalanacak sözleşmelerin TL üzerinden imzalanacağını belirtti.

Açıklamanın açıklaması şöyle:

"Başkanlığımız tarafından, İmzalanmış olan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilmiş teminatların Türk Lirasına çevrilmesi ve İlk defa imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek olan teminatların Türk Lirası olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. Aksini gerektirecek bir durum olmadıkça sözleşme gereği alınması gereken banka teminat mektupları yerine şirket bono ve teminatları alınarak şirketlerimizin yükleri hafifletilecek. Başkanlığımız daima Yerli ve Milli Savunma Sanayimizin ve Milli ekonomimizin yanındadır."