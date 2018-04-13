Saray müteahhidinin AVM'sinde 72 iş yeri ruhsatsız!

Beştepe'deki sarayın müteahhidi de olan Rönesans İnşaat’ın yaptığı Hilltown AVM’de onlarca mağazanın ruhsatsız faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Maltepe Belediye Meclisi'nin CHP’li üyeleri "Holding yedi aydır işletme ruhsatı olmayan bir AVM çalıştırıyor" dedi. Rönesans İnşaat, Türkiye'den önce Rusya'da büyümesiyle tanınıyor.

Beştepe'deki sarayın müteahhidi de olan Rönesans İnşaat’ın yaptığı Hilltown AVM’de onlarca mağazanın ruhsatsız faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre Maltepe Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Mehmet Türkyılmaz, konuyla ilgili olarak BİMER’e başvurdu. BİMER’den verilen yanıtta, Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün görüşlerine yer verildi. BİMER’in söz konusu yazısında, 72 adet iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği ifade edildi.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

“Zabıta Müdürlüğümüz tarafından verilen cevap: Denetim neticesinde 91 adet iş yerinin çalışma ruhsatının mevcut olduğu, 72 adet iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilmiş olup, iş yeri ilgilileri hakkında İş Yeri Denetim Raporu düzenlenerek yasal işlemlerin yapılması için Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne iletilmiştir.”

15 GÜN SÜRE VERİLDİ

CHP’li meclis üyesi Türkyılmaz’a BİMER’den gönderilen yanıtta, ruhsatsız iş yerlerine 15 gün süre verildiği belirtilerek, “Hilltown AVM’de faaliyet gösteren iş yerlerinden tarafımızca ruhsat düzenlenen ancak denetim ekibimizce 03 Nisan 2018 tarihinde iş yerinde yapılan tetkikte, ruhsat hilafında bulunan iş yeri ilgililerine faaliyet konusuna uygun hale getirilmesi için 15 gün süre verilmiş, süre sonunda tetkikte uygun hale gelmedikleri tespit edilen iş yerleri ile ilgili yasal işlemlerin yürütüleceği ve konunun takibimiz altında olduğu hususu bilgilerinize sunulur” ifadeleri kullanıldı.

YEDİ AYDIR KAÇAK

CHP Maltepe Belediye Meclisi üyesi Mehmet Türkyılmaz, Maltepe ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Deniz Erzincan ile Hüseyin Sağ, “Amerikalı mimarlık ofisi Elkus Manfredi Architects imzası taşıyan projede, 63 bin metrekare kiralanabilir alan ve yaklaşık 2 bin metrekare eğlence alanında ruhsat yok. Buna göre 192 adet mağaza, 12 sinema salonu, 40 adet kafe ve restoran bulunan AVM’deki işletmelerin tamamının işletme ruhsatları eksik. Yedi aydır kaçak olarak çalıştırılıyor ve halen öyle. Dolayısı ile itfaiye görüşü de yok, Rönesans İnşaat’ın sekiz alışveriş merkezi bulunuyor. İnşaatını bitirdikleri ve elden çıkardıkları dört AVM de sayılırsa Hilltown 12’ncisi. İçkili iş yerlerinin ruhsat alma şansı yok çünkü Maltepe Belediyesince belirlenen içkili alanlar bölgesinin dışında” ifadelerini kullandı.

Rönesans İnşaat, Rusya'da büyüyen, daha sonra Türkiye'de AKP döneminde aldığı ihalelerle iş hacmini genişleten bir sermaye grubu olarak tanınıyor.