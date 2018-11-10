Saray Halı da konkordato talep etti

Kriz fırsatçısı patronların kendilerini ve şirketlerini kurtarmak için başvurduğu yollardan biri olan konkordato ilanları çoğaldı. Son konkordato haberi Necati Kurmel'in şirketleri Saray Halı ve Saray Çiftliği'nden geldi.
Yarım asırlık Saray Halı A.Ş. ile çiftliklerinde 25 bin büyükbaş hayvan bulunan Saray Çiftliği (Saray Tarım Hayvancılık AŞ) patronları Necati Kurmel, Setenay Kurmel, Birant Kurmel ve Yunus C. Karaca için konkordato talep edildi.
Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan konkordato başvurusunda, ekonomideki dalgalanmanın, şirketlerin mali dengesini bozduğu kaydedildi. Konkordato kararı verilmesi halinde, söz konusu şirketlerin, faaliyetlerine etkin bir biçimde sürdürebileceği kaydedildi.
Mahkeme, yapılan başvuru sonrası şirketlere yönelik tedbir kararı verdi. Komiser ataması yaptı.
Kısa bir süre önce Yeşil Kundura, Hotiç, Riccardo Colli, Keskinoğlu, Yörsan, Beta Ayakkabı, Aker İnşaat, Makro Market, Remoil gibi tanınmış firmalar da konkordato ilan etmişti.