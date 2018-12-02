Şantiyeden atılan havalimanı işçilerinin talepleri kabul edildi

İstanbul Havalimanı şantiyesinde ücretleri ödenmeyen işçiler şantiyeden atıldı. Ücretlerini almadan ayrılmayacaklarını duyuran işçilere dün ücretlerin ödeneceği sözü verildi.

İstanbul Havalimanı şantiyesinde ücretleri ödenmeyen işçiler şantiyeden atıldı, işçiler ücretlerini almadan ayrılmayacaklarını duyurdu.

Evrensel'in haberine göre 29 Ekim’de resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı’nda işçilere yönelik hak gaspları devam ediyor. Kölelik koşullarına isyan eden işçilerin tutuklanmasıyla gündeme gelen İstanbul Havalimanı inşaatında DSG şirketinin konkordato ilan etmesiyle ana yüklenici İGA’nın yetkilileri, 35 işçiyi ücretlerini ödemeden gece yarısı şantiyenin dışına attı. İşçiler ücretlerini almadan ayrılmayacaklarını duyurdu. Bunun üzerine şantiye içerisine alınan işçilere, dün ücretleri ödeneceği sözü verildi.

JANDARMA TEHDİDİ

DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş Sendikasının aktardığına göre geçtiğimiz haftalarda konkordato ilan eden DSG firmasında çalışan 150 işçi, aylardır biriken ücretlerinin ödenmesini talep etti. Yüklenici firma olan İGA işçilere "Bizde hiçbir alacağınız yok, bizi ilgilendirmez" diyerek işçilerin kaldıkları koğuşların anahtarlarını alıp işçilere şantiyeyi terk etmelerini, aksi halde jandarma zoruyla çıkaracaklarını söyledi.

İşçilerin haklarını almadan şantiyeden ayrılmayacaklarını bildirmeleri üzerine İGA yetkilileri otobüs getirerek işçilerin bir kısmını şantiyenin başka bölgesine taşıdı. Yaklaşık 35 işçi ise gece yarısı şantiye dışına çıkarıldı. Şantiyeden atılan işçiler, haklarını alana kadar Akpınar kampı girişinde bekleme kararı aldı. Bunun üzerine firma yetkilileri otobüs getirerek işçileri tekrar şantiye içerisine aldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Havalimanı'nda çalışan işçiler çalışma koşullarının düzeltilmesi için iş yerinde eylem yapmıştı. İşçilerin eylem nedeni insanca çalışma ve barınma şartlarının yerine getirilmesiydi. 15 taleplerini kamuoyuna duyurarak iş bırakan işçiler eylemleri devam ederken 14 Eylül'de gözaltında alınmıştı.

İlk etapta 537 işçi gözaltına alındı, çıkarıldıkları mahkemede 30'u tutuklandı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, bu işçilerden 61'i için iddianame hazırladı.