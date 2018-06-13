Sanayi üretiminde yüzde 6,2 artış

TÜİK'in bugün yayınladığı haber bültenlerine göre sanayi üretimi artış gösterirken, Türkiye ekonomisinin büyük kısmını oluşturan sektörlerde cirolar yükseldi. Katma değeri yüksek sektörlerde ise önceki yılın aynı ayına göre üretimde düşüş yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün sanayi üretim endeksi ve ciro endekslerine ilişkin Nisan ayı verilerine dayanan haber bültenlerini yayınladı.

TÜİK verilerine göre, toplam ciro endeksi, 2018 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.2, sanayi üretimi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK SEKTÖRLERDE DÜŞÜŞ

Nisan ayında sanayi üretiminde genel bir artış kaydedilse de, verilere yakından bakınca katma değeri yüksek bazı sektörlerde üretimin önceki yıla göre düştüğü ortaya çıkıyor.

Dayanıklı tüketim malı üretiminde önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 düşüş yaşanırken, Yüksek Teknoloji üretiminde yüzde 16,8, petrol ürünleri imalatında yüzde 29,2, sermaye malı imalatında yüzde 0,8, Diğer Ulaşım Araçları imalatında yüzde 29,1 ve mobilya imalatında yüzde 8,8 oranlarında düşüş olduğu görülüyor.

Üretimde en büyük artışın ise yüzde 17 ile kömür-linyit çıkartılması, yüzde 24,4 ile metal cevherleri madenciliği, yüzde 18 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, yüzde 17,5 ile giyim eşyaları imalatı kollarında yaşandığı gözlemleniyor.