Sanayi üretiminde Şubat’ta da artış bekleniyor

Sanayi üretim verisi açıklanacak, artışın sürmesi bekleniyor.

Sanayi üretimi Ocak ayında yüzde 12 artmıştı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı verilerini açıklayacak. Sanayi üretimi için öncü gösterge niteliğindeki ihracat verileri, artışın Şubat’ta da sürdüğüne, ancak Ocak’tan biraz daha düşük bir artış olabileceğine işaret ediyor.

İHRACAT ARTIŞININ ETKİSİ KUVVETLİ

Üretim artışında ihracat önemli bir sürükleyici neden oldu. Hem Avrupa talebindeki güçlü seyir hem de TL’nin değer kaybının “rekabet gücü” artışı sağlaması ihracattaki seyri destekliyor.

YUMUŞAK KIŞ YARDIM ETTİ

İhracata ek olarak hava koşullarının geçen yıla göre yumuşak seyretmesi de üretim artışını destekliyor. Sert kış koşulları nedeniyle inşaat, madencilik, taşıma gibi faaliyetlerin olumsuz etkilenmesi söz konusu olmadı, geçen yıla göre aktif çalışılabilen gün sayısı daha fazlaydı.

FİYAT ARTIŞLARI YANSIYOR

Bir üçüncü önemli etken ise petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışa bağlı olarak fiyat düzeyinin artması ve hem reel hem de nominal olarak üretim artışına yol açması.

ARTIŞ YAVAŞLAYARAK SÜRECEK

İhracat Şubat ayında yüzde 14,5, Ocak-Şubat döneminde ise yüzde 13 civarında arttı. (Artış Mart’ta da yüzde 11,5 ile devam etti.) İhracat verisinden hareketle otomotiv, makine, elektrikli teçhizat, hazır giyim gibi sektörlerde üretim artışının ortalama sanayi üretimi büyümesinin üzerine çıkması bekleniyor.

YILIN İKİNCİ YARISI BELİRSİZ

Sanayi üretimin yılın ilk aylarında azalarak da olsa artışını sürdürmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ancak yılın ikinci yarısında ihracat artışında ve kredi genişlemesindeki yavaşlama başta olmak üzere makro ekonomik kırılganlıklardaki artış nedeniyle daha sınırlı bir artış olacağı öngörülüyor.