Sanayi üretiminde %6,2 artış

TÜİK'in bugün yayınladığı haber bültenlerine göre sanayi üretimi artış gösterirken, Türkiye ekonomisinin büyük kısmını oluşturan sektörlerde cirolar yükseldi. Katma değeri yüksek sektörlerde ise önceki yılın aynı ayına göre üretimde düşüş yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün sanayi üretim endeksi ve ciro endekslerine ilişkin Nisan ayı verilerine dayanan haber bültenlerini yayınladı.

TÜİK verilerine göre, toplam ciro endeksi, 2018 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25.2, sanayi üretimi ise bir önceki yılın aynı ayına göre %6,2 arttı.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK SEKTÖRLERDE DÜŞÜŞ

Nisan ayında sanayi üretiminde genel bir artış kaydedilse de, verilere yakından bakınca katma değeri yüksek bazı sektörlerde üretimin önceki yıla göre düştüğü ortaya çıkıyor.

Dayanıklı tüketim malı üretiminde önceki yılın aynı ayına göre %0,1 düşüş yaşanırken, Yüksek Teknoloji üretiminde %16,8, petrol ürünleri imalatında %29,2, sermaye malı imalatında %0,8, Diğer Ulaşım Araçları imalatında %29,1 ve mobilya imalatında %8,8 oranlarında düşüş olduğu görülüyor.

Üretimde en büyük artışın ise %17 ile kömür-linyit çıkartılması, %24,4 ile metal cevherleri madenciliği, %18 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, %17,5 ile giyim eşyaları imalatı kollarında yaşandığı gözlemleniyor.