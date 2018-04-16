Sanayi üretimi yüzde 9,9 arttı

Sanayi üretimi Şubat’ta yüzde 9,9 arttı. Artışta ihracat, fiyat artışları ve mevsimsel koşullar etkili oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretimi, Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 arttı. Ocak ayı artışı yüzde 12 idi. Alt sektörlere bakıldığında imalat sanayi üretimi yüzde 10,4 artarken, madencilik yüzde 11,2, enerji ise yüzde 3,3 artış gösterdi.

İmalat sanayi alt sektörlerinde otomotiv (yüzde 10,3), makine (yüzde 14), diğer ulaşım araçları (yüzde 12,8), ana metal (yüzde 15), hazır giyim (yüzde 11,8), kimya (yüzde 14,6) ve ilaç (yüzde 10,7) yüksek artış görülen ve sanayi üretimi sürükleyen sektörler oldu.

Üretim artışında Avrupa talebindeki gelişmelere bağlı olarak ihracattaki seyrin etkili olduğu, ancak hazır giyim, kimya gibi sektörlerde emtia fiyat artışları ve kur artışlarının parasallık etkisinin de kuvvetli olduğu dikkat çekiyor.

Yumuşak kış koşullarının da yılın ilk aylarında geçen yıla göre artışın yüksek olmasına yol açtığı, yılın ikinci yarısında hem mevsimsel etkinin azalması hem de makro ekonomik kırılganlıklara bağlı olarak artışı yavaşlayacağı tahmin ediliyor.