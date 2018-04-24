Sanayi üretim ilk çeyreği kurtarıyor

Mart ayı kapasite kullanım verileri, ihracat gerçekleşmeleriyle birlikte 2018 ilk çeyreğinde yüzde 4 civarında bir büyümeye işaret ediyor. İlk çeyreği ihracat kurtarırken yılın kalanında büyümenin sürdürülebilirliği tartışma konusu.

Mart ayı kapasite kullanım oranı belli oldu. İmalat sanayi üretimi açısından önemli bir gösterge olan kapasite kullanımında önceki yılın aynı ayına göre artış olduğu, Şubat ayına göre de değişim olmadığı görülüyor.

Önceki iki ayın gerçekleşmeleriyle birlikte Mart ayı öncü göstergeleri olarak ihracat ve kapasite kullanım oranı değerlendirildiğinde 2018 yılı ilk çeyrek büyümesine sanayi üretimden 1-1,5 puanlık katkı geleceği hesaplanıyor. Kur ve faizdeki gelişmelerin kredi kullanımını da etkileyerek iç tüketimi baskıladığı, buradan büyümeye yönelik katkının önceki yılın aynı dönemine göre düştüğü tahmin ediliyor. Ancak ilk çeyrek büyümesinin yüzde 4’e ulaşabileceği tahmin ediliyor.

BÜYÜME SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?

2018 yılının ilk çeyreğinde sanayi üretim ve ihracattaki artışta geçen yılın aynı dönemine göre kış koşullarının daha yumuşak geçmiş olması da etkili. İkinci çeyrekten itibaren üretim ve ihracat artışlarının düşeceği, sanayi üretimden büyümeye gelen katkının da azalacağı tahmin ediliyor. Erken seçim kararıyla birlikte kamu harcamalarında ek artış beklentisi büyüme tahminleri açısından olumlu değerlendiriliyor. Ancak özellikle kur ve faiz gelişmelerinin etkisinin ikinci çeyrekte daha güçlü hissedilmesi, borç yeniden yapılandırması gibi gelişmelerin olumsuz etkisinin görülmesi bekleniyor.

OTOMOTİV, MAKİNE VE BAĞLANTILI SEKTÖRLER SÜRÜKLÜYOR

Sanayi üretim ve ihracat verileriyle de uyumlu bir şekilde kapasite kullanımındaki artışta otomotiv, makine ve onlarla geri bağlantısı kuvvetli, fabrikasyon metal ürünleri sektörlerinin belirleyiciliğinin yüksek olduğu görülüyor. Aynı zamanda yine hava koşullarının etkisiyle inşaat malzemesi üreten imalat alt sektörlerinde de kapasite kullanımında artış söz konusu.