Sanayi sitesinde yangın: Bir işçi yaşamını yitirdi, iki işçi yaralı

Kocaeli'deki Köskeköy Sanayi Sitesi'ndeki bir boya ve madeni yağ deposunda yangın çıktı. Bir işçi yaşamını yitirirken, iki işçi de yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Köseköy Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir boya ve madeni yağ deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Çevrede yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede güçlük çekince çevre ilçelerden de takviye ekipler olay yerine sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında iş yeri içinde bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir işçi yaşamını yitirirken, iki kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Boya ve madeni yağ deposu olarak kullanılan iş yerinde meydana gelen patlama sonucu yangının çıktığı öne sürüldü.