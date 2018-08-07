Samsun'da 'Makro/Taze Mağdurları'ndan Cumhuriyet Meydanı'na çağrı

Samsun’da işten çıkarılan Makro Market işçileri Çarşamba günü saat 13:30'da Cumhuriyet Meydanı’nda seslerini duyuracak.

Hukuksuz şekilde işten çıkartılıp işsizlik maaşı alamadıkları için tepkilerini dile getiren Samsun’daki Makro Market işçileri sendikaların desteğiyle yeniden toplanıyor. Daha önce kent merkezinden uzak Uyum Alışveriş Merkezi önünde toplanmış olan işçiler bu defa kent merkezinde seslerini duyuracaklar. İşçi sendikalarının destek vereceği buluşma Çarşamba günü 13:30'da Cumhuriyet Meydanı'nda olacak.

İFLAS EDEN ŞİRKETTEN BİR BAŞKA MÜFLİSE

Makro Market iflas edip başta Migros olmak üzere birçok perakendeciye mağazalarını devrederken Samsun’daki 14 mağaza ve bir deponun Taze isimli şirkete devredildiği bildirilmişti. Taze, yine müflis Meşhur Peynirci markasıyla bilinen Kayserili perakendeci Adem Çelik’in yeni girişimi.

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen işçiler, kendilerine haber verilmeden işten çıkartılıp yeni şirkete iş girişlerinin yapılmasını protesto ettiler. İşçiler bu durum nedeniyle işsizlik maaşına başvuru yapamamaktan şikayetçiler. İşten çıkarılan 100 kadar işçinin kıdem tazminatına da el konmak isteniyor. İşçilerin haklarını almak için başlatacakları hukuki sürecin zorunlu arabuluculuk nedeniyle uzayacağı söyleniyor. Bu sorunlarını dile getirdikleri eylemlerde işçiler Samsun halkını ve sendikaları desteğe çağırmışlardı.

"Makro/Taze Samsun Mağdurları" isimli sosyal medya grubunda işçilerin Çarşamba günü saat 13:30’da Cumhuriyet Meydanı’nda toplanacağı duyuruldu. Tez Koop-İş ve Türk-İş’e bağlı sendikaların da işçilere destek vereceği bildirildi. Duyuruda, Samsun’un Çarşamba ve Terme ilçelerinden de katılım olacağı ifade ediliyor.