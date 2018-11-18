Samsun’da Makro Market işçileri yürüdü: ‘Hırsız var’

İşten çıkarılarak hiçbir yasal hakları ödenmeyen Samsun'daki Makro Market işçileri, her Pazar günü düzenledikleri eylemlere bugün de devam ettiler.

Gasp edilen tazminatları için 15-16-17 Kasım tarihlerinde açtıkları imza standıyla binlerce imza toplayan ve Kayseri, Ankara, Mersin’de toplanan imzalarla birlikte Meclis'e sunmayı hedefleyen Samsun Makro işçileri, her pazar günü düzenledikleri eylemlere bugün de devam ettiler.

Ellerinde Makro Market ortaklarından Şeref Songör’ün fotoğrafının bulunduğu “Hırsız” yazılı maskeler ve “Hırsız var” yazılı Şeref Songör maketi taşıyan işçiler, “Annemin babamın hakkını ver, geleceğimi çalma” dövizleri taşıyan çocuklarıyla birlikte yürüdüler.

Cumhuriyet Meydanında buluşan işçiler Gazi Caddesi’ndeki Makro Market önüne sloganlar ve ıslıklarla yürüyüş yaptılar. Polislerin barikat kurduğu Makro Market’in önünde mağdur işçiler adına konuşan ve “Ekmeğimizi çaldılar, 10-12 senemizi verdik, hiçbir hakkımızı bize vermeden çoluk çocuk kapı önüne konulduk” diyen Hasan Kaya ellerini neden kırmızı renge boyadıklarını da gözyaşları içinde şu sözlerle açıkladı: “Aramızdan bir işçi arkadaşımızın çocuğu hastalığa yakalandı. Maddi durumu olmadığı için şirketin kapısına defalarca gidip ‘Çocuğum hasta, tedavisi için ödeyecek param yok, tazminatımı verin, çocuğum hastanede tedavi edilsin’ dediği halde arkadaşımız şirket tarafından ‘Paramız yok’ denilerek geri çevrildi. Elimizi kan rengine boyamamızın nedeni bu… Yazık değil mi? Bu kadar ucuz mu insan hayatı? Neden bu insanları yaşarken öldürüyorsunuz? Bizim insanca yaşamaya hakkımız yok mu?” diye sordu.

MİLYONLARCA LİRAYA GAYRIMENKUL ALAN MAKRO: PARAMIZ YOK

Makro Marketin elindeki gayrımenkulleri satma yetkisi olduğu halde satmadığını belirten Kaya “İşçilerin cebinde 10 TL para yok, Makro Market dalga geçer gibi 4 milyona aldığı gayrimenkulü 14 milyona işçilere satmayı teklif ediyor. Bizim haklarımızı versinler, çoluğumuzu çocuğumuzu yaşatalım. Samsun’da 9 milletvekilinden bize sahip çıkan belki bir veya iki kişi, onlar da Meclis’te basın açıklaması yapıyor. Meclisin bizi temsil etmesi lazım, niye bizi kimse temsil etmiyor? Milletin vekili olan insanlar halkına sahip çıksın. Seçim gelince siz de bunlara gereken cevabı verin. Burada 380 mağdur insan varken siz neredeydiniz, diye sorun” dedi.

İşçilerin katılımının yüksek olduğu eyleme halkın da yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi.