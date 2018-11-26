Samsun’da Makro işçileri yeni patronlara seslendi: İlk önce işçilerle anlaşacaksınız!

Samsun Makro Market’in tazminatlarını gasp ederek kapı önüne koyduğu yüzlerce işçinin pazar eylemleri sürüyor. Bu pazar da Cumhuriyet Meydanı’nda toplanıp Gazi Makro Market’in önüne sloganlarla yürüyen işçiler, eyleme yoğun katılım gösterdiler.

Samsun'da Makro Market işçilerinin pazar eylemleri devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan Makro Market işçileri, Gazi Makro Market’in önünde eylemdeydi.

Polisin barikat kurduğu Makro Market önünde ilk konuşmayı işçi komitesinden Ahmet Özeken yaptı. Samsun’da Makro marketleri devralan Taze markete seslenen Özeken, “Dedik ki onlara, bizimle anlaşırsanız, haklarımızı verirseniz ekmek yersiniz burada. Kayserili firma burada ekmek yiyeceğim sandı, dört ay dayanabildi. Şimdi bunların yerine yeni gelecek ağababalarına, yeni patronlara söylüyorum. Bize geleceksiniz bize… Makro mağdurlarına geleceksiniz, ilk önce bizimle anlaşacaksınız. Bizimle anlaşmadınız mı; sizin de ömrünüz beş ay… “ Yerel basına Makro mağdurları adına teşekkür eden Özeken, “Ulusala da sesleniyorum; bizden büyük haber mi var? 380 işçiyiz, üçle çarpsan bin kişiyiz. Neden bizi haber yapmıyorsunuz?” diye sordu.

“PARA BABALARINA DEĞİL İŞÇİLERE SAHİP ÇIKIN"

İşçi komitesinden Hasan Kaya da 10-12 yıl çalıştıkları Makro Market’ten hiçbir hakları ödenmeden işten çıkarıldıklarını defalarca basına yansıttıklarını ifade ederek “Bazı haber kanalları bize ve direnişimize yer vermekten korkuyor ya da birileri tarafından korkutuluyorlar. Belki de bundan rant elde ediyorlar. Makro Market olarak görünen firma, içeride Taze adıyla faaliyet yürütüyor. Maliye de karşısında ama hiçbir işlem yapmıyor. Maliyenin görevi nedir? Aynı usulsüzlüğü küçük bir işletme yapsa anında mühürleyip zabıtası, polisi kapısına gider. Ama, nedense söz konusu para babaları olunca bir şekilde susuyorlar. Makro’yu Makro yapan burada çalışan işçilerdir. Oğluna okul harçlığı veremediği için intihar eden baba gibi biz de intihar mı edelim? Yüzlerce işçinin hakkını versinler, para babaları yemesin hakkımızı… Para babaları rant sağlıyor konkordatodan. Konkordato denilen şey para babalarını daha zengin yapmanın adıdır, başka bir şey değildir. Para babalarına değil işçilere sahip çıkın. Samsun’da 2 mağazalarını daha kapattılar, şu anda 16 mağazadan 4 mağazaya düştüler. Makro ve Taze’den sonra bir firma daha geliyor. Kim gelirse gelsin buraya, karşısında bizi bulacak. İşçilerin hakkını vermezlerse işçiler bunun hesabını soracaktır” dedi.

“SERMAYE SINIFINA SESLENİYORUZ; İŞÇİ SINIFI GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR!"

Son olarak söz alan Tez Koop-İş Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, işçilerin hakları verilene dek sokaklarda olacaklarını, sendika olarak işçilerin direnişinin içinde olduklarını belirterek siyasilerin bir yandan Cengiz Holding’in borçlarını silebilirken asgari ücretten vergi alınmasını bir lütuf olarak gördüğünü ifade etti. Sayın sözlerine şöyle devam etti: “Bizlerin bir araya gelince neler yapabileceğimizi siyasilerin de duyması gerek. Buradan Meclis’e seslenmek istiyoruz. Biz işçiyiz, haklıyız ve kazanacağız. Bugün biz olmazsak üretim olmaz, patron diye bir şey olmaz. Üreten biziz. Sermaye sınıfına sesleniyoruz; işçi sınıfı gümbür gümbür geliyor. Bugünlerde bir kriz gündemde... Krizi fırsat bilerek, işçileri kıdem tazminatı haklarını gasp ederek sokağa bırakanlar bunun bedelini ödeyecektir. İşçiler ayağa kalktığında Makro Samsun’da 4 ay dayanabildi, sermayeye örgütlü gücün ne demek olduğunu, işçi sınıfını Samsun Makro işçisi gösterdi. Artık susma değil sokaklara çıkıp konuşma zamanıdır. Sermayeye gücümüzü gösterme zamanıdır. Krizi onlar yarattı, bedelini de onlar ödeyecek, işçiler değil.

İşsizlik fonundan 20 milyar işçilere aktarılırken 45 milyar sermayeye aktarılmıştır. Bu para işverenin değil işçilerin parasıdır. İşten çıkarılıp sokağa bırakılan işçiler işsizlik fonundan yararlandırılmadılar. İşsizlik fonundaki paralar nasıl sermayeye peşkeş çekildiyse kıdem tazminatı fonu da sermayenin hizmetine sunulmak isteniyor. Biz işçiler buna izin vermeyeceğiz. İşçi sınıfı görevini biliyor. Yerel seçimler sürecinde de bize sahip çıkmayana biz de sahip çıkmayacağız. Biz onlara köle oldukça onlar bizi daha çok sömürecekler. O yüzden bu sömürü düzenine dur diyoruz.”

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Moda Kayıkhane’de 28 Kasım’da vereceği konserin gelirini Samsun Makro Market’in mağdur ettiği 380 işçiye aktaracağını açıklayan Haluk Levent’e de işçiler adına seslenen Sayın, “Makro işçilerini kendine dert edinerek konserleriyle Makro işçisinin maddi manevi sesi olan Haluk Levent’e teşekkür ediyoruz. Biz istiyoruz ki sadece sanatçılar değil Türkiye’deki tüm duyarlı insanlar seslerini yükseltsin” diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra canlı yayınla eylem alanındaki işçilere destek mesajlarını ileten Haluk Levent’e işçiler de ona ait bir şarkıyı söyleyerek teşekkür ettiler.