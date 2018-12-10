Samsun'da KESK mitingi

Samsun’da KESK’in çağrısıyla 'yoksullaşmaya, işsizliğe, güvencesizliğe karşı’ başlığıyla yapılan bölge mitinginde direnişlerinin beşinci ayına giren Makro işçilerinin katılımı dikkat çekti.

Samsun’da KESK’in çağrısıyla 'yoksullaşmaya, işsizliğe, güvencesizliğe karşı’ bölge mitingi gerçekleştirildi. Trabzon, Giresun, Ordu, Sinop, Tokat, Sivas, Çorum’dan işçi ve emekçilerin katıldığı bölge mitingi Samsun Barosu önünden Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüşle başlatıldı.

KESK bileşeni sendikalar, siyasi partiler ve derneklerin katıldığı mitingdeki en çok direnişlerinin beşinci ayına giren Samsun Makro Market mağduru işçileri dikkat çekti. Makro işçileri KESK kürsüsünden miting boyunca defalarca selamlanırken, belediye başkan aday adayları işçilerin kortejini ziyaret etti.

Makro Market işçilerinin kortejine Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağından işçiler de katıldılar. Ankara’dan mitinge katılan TKP Merkez Konseyi üyesi Özgür Şen işçileri selamlayarak “Direnişinizin başından bu yana yanınızda olan arkadaşlarımızla sonuna kadar, sizler haklarınızı alıncaya kadar da yanınızda olacağız. Sonuna dek sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Ve ben inanıyorum ki haklarınızı mücadele ede ede hep birlikte alacağız” dedi.

Samsun KESK adına mitingin açış konuşmasını yapan Samsun dönem sözcüsü Erbil Karakoç, işçi ve emekçilerin krizin sonuçlarını ağır bir şekilde yaşadığını vurgulayarak emekçilere birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

KESK Genel Başkanı Aysun Gezen ise Flormar, 3. Havalimanı, Makro Market ve TOKİ inşaat işçilerini selamlayarak derinleşen ekonomik krize dikkat çekti. “İşsizler ordusu gittikçe büyüyor. İflas anlaşması ilan eden firmalar kervanına her gün onlarca firma ekleniyor. Alışverişe markete, pazara gittiğimizde cebimizden çıkan para artıyor, poşetlerimiz küçülüyor” diyen Gezen, krize, yoksulluğa karşı, güvenceli gelecek için birlikte mücadele çağrısı yaptı.