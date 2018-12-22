Samsun'da hakları gasp edilen işçiler buluşuyor

Samsun’da Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağına ulaşan Tozlu-Diesre mağduru işçilerin talebiyle 17 Aralık’ta gerçekleştirilen buluşmanın ardından dün yeni katılımlarla bir araya gelen işçiler gasp edilen haklarını alıncaya kadar mücadele edeceklerini bir kez daha ilan ettiler. İşçiler yarın kendileri gibi tazminatları gaspedilen Makro/Taze mağduru işçilerle birlikte seslerini duyurmak için sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

Samsun'da Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağı, 17 Aralık'taki ilk toplantının ardından dün ikinci kez Tozlu-Diesre mağduru işçilerle bir araya geldi. İşçiler kendileri gibi tazminatları gaspedilen Makro/Taze mağduru işçilerle birlikte seslerini duyurmak için yarın sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

Samsun TES-İŞ Sendikası'nda buluşan işçilere hukukçu adayı Ayşen Ulutaş, Patronların Ensesindeyiz ağının işyerlerinde hak gaspına uğrayan ya da hakları gaspedilerek işten çıkarılan, hakkını arayan işçileri birleştirmek için mücadele veren bir dayanışma örgütlülüğü olduğunu anlatarak Türkiye’nin birçok kentinde halen devam eden direniş örneklerinden söz etti.

Ulutaş’ın ardından söz alan Samsun soL muhabiri ve Patronların Ensesindeyiz sözcüsü Belma Nur Kartal, yeni katılan Tozlu–Diesre işçilerine seslenerek “Burada 800 Tozlu ve Diesre işçisinin çığlığını dinleyeceğiz. Biz bugüne dek tek tek atılan o çığlıkları birleştirmek için gerekirse iki değil 20 toplantı yapmaya seve seve hazırız” dedi.

'HASTANE DÖNÜŞÜ İŞİNE SON VERİLEN ARKADAŞIMIZIN HESABINI SORACAĞIZ'

Yeni katılan işçilere ilk toplantıda alınan kararları ve sonrasındaki gelişmeleri aktaran Kartal, “Toplantının kendisi bile korku salmaya yetti birilerine… İki yıldır konuşmayan 30 işçi el ele verip ya 800 işçi olursa? Biz o akşam hiç konuşmadan oturmayı tercih etseydik bile aynı korkuyu yaşayacaklardı. Bütün hakları gasp edilmiş 30 işçinin bir araya gelip derdini anlatması işçileri sevindirdi, patronları korkuttu. İkinci toplantı talebi bu sevincin ve umudun kanıtıdır, aldığım aba altında sopa gösterme mesajları ise bu korkunun kanıtıdır. Hepsine bakınca aldığımız tek mesaj doğru yolda olduğumuzdur. Korkmuyorum, bana cesaret veren sizin haklı sesinizdir, haklı olanların kazanacağına olan inancımdır; bana cesaret veren şu arkamda gördüğünüz pankarttır. Bana cesaret veren ‘halka yalan söylemek suçtur’ diyen gazetemdir. Tozlu ve Diesre işçileri kazanıncaya kadar Hüseyin Tozlu’suyla, şoför Metin Bozkurt’uyla patronların ensesindeyiz. Hastane dönüşü işine son verildiğini öğrenen arkadaşımızın hesabını soracağız, ‘beni işten attıkları için kanser babamın tedavisini yaptıramadım’ diyen arkadaşımızın hesabını soracağız” dedi.

'MAKRO'DA OLDUĞU GİBİ TOZLU'DA DA PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ'

“Daha yolun başındayken, yüzlerce işçiyi ağlatan patronlara hâlâ bilgi geçip işçi arkadaşını, kardeşini satma niyetinde olanlar, gasp edilen hakkı, alın teri, onuru için savaşmayanlar, kaybedecekleri için de ağlamasın arkadaşlar… Yalnız değilsiniz, haklarınızı alıncaya kadar Makro'da olduğu gibi Tozlu’nun da ensesindeyiz. Haklı davanız davamızdır” sözleriyle konuşmasına devam eden Kartal, daha sonra sözü yeni katılan Tozlu-Diesre mağduru işçilere verdi.

Firmada mesaiye kaldıklarında günde 15 saat çalıştırıldıklarını, ağır çalışma koşullarını ve işten çıkarılma sürecinde yaşadıkları hak gasplarını anlatan işçiler, kurulan birlikteliğin sevindirici olduğunu belirterek “Biz haklarımızı sonuna kadar hep birlikte savunmak istiyoruz, bu yüzden buradayız. Eylemse eylem, mitingse miting… Bizim gibi mağdur olup da hâlâ patron yanlısı olanlar bizi engellemeye çalışsa da başarılı olamayacaklar” dediler.

İlk toplantıdan çıkan sonuç üzerine Tozlu-Diesre işçilerinin Makro işçileriyle birlikte pazar günü eylem yapma önerisi işçi komitesi tarafından salona sunuldu. Oybirliğiyle aldıkları kararı alkışlayan işçiler, bu pazar “Alın terimizin peşindeyiz, patronların ensesindeyiz” pankartıyla Makro işçileriyle buluşacaklar.