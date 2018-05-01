Samsun’da 1 Mayıs mitingine 3 bin kişi katıldı. Miting bitiminde A101 işçilerinin de içinde yer aldığı Türkiye Komünist Partisi kortejine seslenen Merkez Komite üyesi Volkan Algan işçilere düzen partilerine karşı örgütlenmeye davet etti.

[Fotoğraf: 1.jpg, 19 Mayıs Lisesi’nden kortej alanına yürüyüş]

1 Mayıs için 19 Mayıs Lisesi önünde, TKP kortejinde bir araya gelen TKP üye ve dostları, Solcu Liseliler ve Türkiye Komünist Gençliği üyeleri saat 11’de kortejin oluşturulacağı Ray Apartmanı önüne ilerledi. Burada parti üyelerinin ve dostlarının çocuklarıyla birlikte pankartlar boyandı ve süslendi. TKP korteji içinde A101 işçileri de yerini aldı.

Yaklaşık 10 siyasi partinin ve işçi örgütlenmelerinin katılımıyla ortalama 3 bin kişilik bir kortej oluşturuldu ve saat 13:00 sularında Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş başladı.

Yürüyüş sırasında kalabalığa çok miktarda polisle birlikte kameralı emniyet görevlileri ve yine emniyetin yukarıdan izleme yaptığı drone’lar eşlik etti.

Yürüyüşün başlamasından çok geçmeden “korkma haykır, eşcinseller vardır” sloganı atan LGBTi üyelerine üç kişilik bir faşist grup saldırdı ancak istediklerini elde edemeden hem LGBTi üyeleri, hem de polis tarafından püskürtülerek gözaltına alındılar.

İŞ CİNAYETLERİNDE HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Topluluk 14:00’te Cumhuriyet Meydanı’na vardı ve sahnede KESK il sorumluları konuşma yaptı, iş cinayetlerine kurban giden işçiler için saygı duruşunda bulunuldu, horonlar oynandı, halaylar çekildi.

’24 HAZİRAN’DA DÜZENE GEREKEN YANITI İŞÇİLER VERECEK’

Samsun için kalabalık bir katılım olmasına rağmen miting yaklaşık 1 saatte tamamlandı. Etkinlik sonunda Merkez Komite üyesi Volkan Algan, partililere seslendi. A veya B partisinin değil, kendi halkından korkan bir düzen partileri kümesinin bulunduğunu söyleyen Algan , düzen partilerine karşı işçileri örgütlenmeye davet etti. Algan işçilerin partisi Türkiye Komünist Partisi’nin ayakta durduğunu, 24 Haziran’da düzen partilerine ve AKP iktidarına gereken cevabı işçilerin vereceğini vurguladı.