Samsun Makro'da direniş 27. haftasında

Samsun Makro market mağduru işçiler bu pazar da direnişlerine devam ederek çözüm bulunmazsa yerel seçimleri boykot edeceklerini açıkladılar.

Samsun Makro Market mağduru işçiler, direnişlerinin 27. haftasına girdi.

Pazar eylemlerine devam eden işçiler dün Cumhuriyet Meydanında toplanıp sloganlarla yürüyüşe geçerek Süleymaniye Geçidi'nde basın açıklaması yaptı. İşçiler adına konuşan Ahmet Özeken, “Patron bir gecede hepimizi kapının önüne koyup hiçbir hakkımızı vermedi" deyince eylemi izleyen yurttaşlardan biri “Bizi de belediyeden attılar, biz ne yapalım? Ama, yine de sizin yanınızdayım ben. İlkadım Belediyesinden 650 işçi attılar, 650…” diyerek seslendi.

Konuşmasına devam eden Özeken, “Biz işçiler ailelerimizle birlikte binleri oluşturuyoruz. Önümüzde yerel seçim var. Belediye başkan adayları oy istiyor. Başkana sesleniyorum, burada 2-3 bin oy var başkan… Çözüm istiyoruz. Boykot var boykot… Yerel seçime gitmiyoruz” dedi.

İşçilere eylem sırasında yerel seçimlerden ne beklediklerini soran Özeken’e işçiler “Hiçbir şey” yanıtı verdi. “600 işçiden topu topu 20 işçinin kıdem tazminatlarını ve yıllık izin ücretlerini yatırdı patron… Biz yedi aydır sokaklardayız, direniyoruz. Yedi aydır sadece 20 kişinin hakkını yatıran patrona gerekirse 77 ay direneceğiz. Herkesin hakkını vereceksin patron” diyerek sözlerini bitiren Özeken’in ardından işçiler haklarını alana dek her hafta kararlılıkla eylemlerine devam edeceklerini bir kez daha açıkladılar.