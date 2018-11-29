Samsun Makro mağduru işçilere Haluk Levent’ten destek

Samsun Makro Market mağduru işçilere bir destek de Haluk Levent’ten geldi.

Ödenmeyen hakları için aylardır direnişte olan Samsun Makro Market mağduru işçilere bir destek de Haluk Levent’ten geldi. İşçileri dün akşam gerçekleşen Moda Kayıkhane konserine davet eden Levent, konser gelirinin tamamını Samsun Makro Market mağduru 380 işçiye aktardı.

İşten çıkarıldıkları 31 Temmuz tarihinden bu yana hakları için direnişe devam eden işçiler, bir yandan da direnişlerine kamuoyunun desteğini sağlamak ve seslerini duyurmak için birçok girişimde bulunmuşlardı. Bu süreçte şarkıcı Haluk Levent’e de ulaşan direnişteki işçilerden Yıldıray Zeren, Levent’ten direnişlerinin duyurulması için manevi destek talebinde bulunmuştu.

Twitter'da Moda Kayıkhane konseri gelirinin tamamını Samsun Makro Market mağduru 380 işçiye aktaracağını açıklayan Haluk Levent, işçilerin en son eylemine de canlı yayınla destek vermişti.

Daha sonra işçi komitesine ulaşıp yol giderlerini karşılamak kaydıyla Moda Kayıkhane’deki konserine davet eden Haluk Levent’le işçiler, konser öncesi görüştü. Levent’e, konser gelirini çocuğu beyin ameliyatı olması gereken bir işçi arkadaşlarına teslim etme kararlarını ileten işçilere itiraz eden Levent, söz konusu ameliyatı da üstlendi.

Konser sırasında direniş önlükleriyle sahneye çıkan işçi komitesi adına konuşan Hasan Kaya, verdiği destek için Haluk Levent’e teşekkür ederek gasp edilen hakları için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.