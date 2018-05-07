Sakarya Üniversitesi'nde kripto para madenciliği

Sakarya Üniversitesi'nde öğrenciler bilgi işletim sisteminde yaşanan yavaşlık ve arıza sebebiyle şikayette bulundu. Üniversitenin sunucusu üzerinden kripto para madenciliği yapıldığı ortaya çıktı.

Habertürk gazetesinden Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre, 89 bin 908 öğrencinin öğrenim gördüğü Sakarya Üniversitesi’nde (SAÜ) öğrencilerin ve akademisyenlerin kullandığı bilgi sisteminde 3 aydır sorun yaşanıyordu.

Süregiden yavaşlık ve arıza sebebiyle notlarını ve sınav tarihlerini öğrenmekte zorluk yaşadığını belirten çok sayıda öğrenci, üniversite yönetimine şikayette bulundu.

Öğrencilerin şikayeti üzerine yapılan araştırma sonucunda, üniversitenin sistemlerinin kurulu olduğu sunucular üzerinden kripto para madenciliği yapıldığı ortaya çıktı.

TEKNOKENT'TE DE YAPILMIŞ

Sakarya Üniversitesi’nde daha önce de bir kripto para madenciliği olayının açığa çıktığı kaydedildi. Üniversitedeki Teknokent’te, bir şirketin uzun süredir kripto para madenciliği yaptığı öne sürüldü.

Kripto para madenciliği yapan şirketin kapasite üzerinde güç çekmesinden dolayı Teknokent’te bulunan şirketler için hazırlanan kesintisiz güç kaynağının arıza yaptığı belirtildi.

Kripto para madenciliği yapan şirket hakkında soruşturma başlatılmadığı iddia edildi.