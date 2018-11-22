Sağlık meslek liseliler anlatıyor: Öğle yemeği yok, staj ücreti yatmıyor...

Sağlık meslek liselerinde eğitim gören ancak staj yaptıkları hastane ve sağlık kuruluşlarında öğle yemeği hakları ellerinden alınan öğrenciler, yaşadıkları haksızlıkları soL Haber'e anlattı... Stajyerler öğle yemeğinden mahrum bırakıldıkları gibi bir süredir staj ücretlerini de alamıyorlar.

Türkiye'nin çeşitli hastanelerinde ve sağlık kurumlarında staj yapan sağlık meslek lisesi öğrencilerine bir süredir staj yaptıkları kurumlarda öğle yemeği verilmiyor.

soL, 29 Eylül ve 2 Ekim'de yayımladığı haberlerle stajyerlere yönelik haksız uygulamayı gündeme getirmişti. Sağlık Bakanlığının talimatıyla il sağlık müdürlükleri tarafından hayata geçirilen bu uygulama devam ediyor.

Hastanelerde staj yapan sağlık meslek lisesi öğrencileri 1 Ekim'den beri hastanede çıkan yemekten yiyemiyor. Bu durum, meslek liseleri öğrencileri zor durumda bırakıyor.

İstanbul’da bir hastanede staj yapan sağlık meslek liseliler, yaşadıklarını soL’a anlattı...

Son aylarda meslek liselerinin hemen her branşından öfkeli sesler geliyor. Sağlık da bunlardan biri. Dilerseniz, yaşadığınız sorunu sizin ağzınızdan dinleyerek başlayalım...

Eylül ayının ortasında bu hastanede staja başladık. Yaklaşık üç hafta öğle arasında hastanede yemek yiyorduk. Sonra, Ekim ayının ortasında Sağlık Bakanlığından öğretmenlerimize bizim pazartesi gününden itibaren öğle arasında yemekhaneden yemek yiyemeyeceğimizi bildiren bir mesaj geldi. O günden sonra yemek yiyemedik ancak bu yasaktan önce de yemekhane yemeğini ücretsiz yemiyorduk, o yemek parası yine bizim staj paramızdan kesiliyordu. Bu uygulama Kağıthane Devlet Hastanesi gibi İstanbul’daki bazı hastanelerde çok önce başlamıştı. Bazı doktorlar ise bize kartlarını veriyorlardı ancak bir süre sonra buna da izin verilmemeye başlandı. Biz bu olaydan sonra bir daha gitmedik, küçük düşürücü bir durum çünkü. Bir yandan da Şişli Bomonti binasında stajyer öğrencilere hâlâ yemek veriliyor. Yani bu yemek yasağı her yerde uygulanmıyor.

'SOSYAL MEDYA KAMPANYASI YAPTIK, CİMER'E YAZDIK, ÇÖZÜM BULUNMADI'

Peki nasıl bir çözüm buldunuz? Bu yasağa karşı herhangi bir yola başvurdunuz mu?

Her gün yemeğimizi evden getirip hastanenin bir odasında yiyoruz. Bazen çok erken kalkmamız gerekiyor, bir çikolatalı süt ve bisküvi ile geçiştiriyoruz öğle arasını. Birçok yol da denedik. Hocalarımızla Twitter’da #YemeğimeDokunma etiketiyle kampanya başlattık. Doktorlar ve hemşireler bizim için imza topladı, biz de ayrıca mobil imza topladık. CİMER’e bu yasağın iptal edilmesi için dilekçe yazdık. CİMER’den dilekçemize gelen cevap şöyle oldu: “Hastane yetkilileri ile görüşmeler yapılmış ve bu görüşmelerde, hastane yetkililerince Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına bu husus ile görüş sorulduğu ve alınan karar nedeniyle staj gören öğrencilerin, hastanenin yemekhane imkanından yararlanamayacakları ifade edilmiştir.”

Ayrıca hastanede başka sorunlar da var. Kağıt sıkıntısı en başta geliyor. Artık çıktı verilmiyor, her şey bilgisayar üzerinden yapılmaya çalışılıyor. En son hastane tuvaletinden ne zaman tuvalet kağıdı gördüğümüzü hatırlamıyoruz.

'STAJ ÜCRETLERİMİZ DE ÖDENMİYOR'

Sağlık meslek liseli öğrenciler olarak başka ne gibi sıkıntılarla karşılaşıyorsunuz?

Staja başladığımızdan beri sadece iki haftalık staj ücretimiz ödendi. Ekim ve Kasım ayı ise hâlâ ödenmedi. Stajyer üniversite öğrencileri de zor durumda, onlar da yemek yiyemiyorlar, onların da ücretlerinde gecikme var. Kazanacağımız paradan daha çok harcıyoruz. Bu sene sınava gireceğiz, bu hastane stajından aldığımız parayla dershane paramızı öderiz diye düşünmüştük. Ancak staj ücretlerimiz yatırılmadığı için şu an dershane paramızı da ödeyemiyoruz.

Bu durum doktorların başına gelse belki çok farklı olurdu ama bizden ses çıkmayacağını düşündükleri için, önce bizim yemek paramızdan kısıyorlar. Ancak lise öğrencilerine bu yapılmaz. Diğer liselerden de herkes sesini çıkarırsa hakkımızı alabiliriz.

Çok teşekkür ederiz. Hem vaktiniz, hem de hakkınızı aramak için gösterdiğiniz cesaret için.

Biz teşekkür ederiz.