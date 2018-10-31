Sağlık emekçilerinden Flormar işçilerine ziyaret: Ölmek var dönmek yok

Patronların Ensesindeyiz ağından sağlık emekçileri, bugün gerçekleştirdikleri Flormar işçilerine dayanışma ziyaretinde işçilere detaylı bir sağlık taramasında da bulundu.

Patronların Ensesindeyiz ağı sağlık emekçileri, Flormar işçilerine dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Hekim ve psikologlardan oluşan bir heyetle gerçekleşen ziyarette, işçilere detaylı bir sağlık taraması da yapıldı. Havanın soğumasıyla birlikte ortaya çıkan sağlık sorunlarına dönük yapılan taramada, direnişteki Flormar işçileri ve sağlık emekçileri karşılıklı deneyim paylaşma olanağı da buldu.

170. gününü geride bırakan direniş yol aldıkça ortaya çıkan ihtiyaçlara birlikte karşılık üretme ve dayanışma ağını genişletmeye dönük çalışmanın tekrarlanması ve yeni araçlarla geliştirilmesi konusunda karar alan emekçiler "ölmek var dönmek yok" sesini bugün bir kez daha yükseltmiş oldu.