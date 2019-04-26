Sabancı: Yabancı fon gelmezse cebe para girmez

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, yabancı fonlardan kaynak girişi olmadığı sürece içeride atılan adımların sonuç getirmeyeceğini belirterek yabancı yatırımların yüksek olduğu '2002-2008 yılları arasındaki döneme geri dönmeliyiz' dedi.

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, yabancı fonlardan kaynak girişi olmadığı sürece içeride atılan adımların sonuç getirmeyeceğini söyledi.

Göçmen, “Yabancı fonlar olmadığı takdirde, Emlak Bankası’nı da kursanız, enerjiyle ilgili başka fonlar da oluştursanız cebinize bir para girmeyecek. Olmayan parayı hangi cebe koyarsanız koyun aynıdır” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak tarafından 10 nisanda tanıtılan reformlar çerçevesinde enerji ve gayrimenkul sektörlerini kapsayan iki fonun kurulmasının gündeme alındığı duyurulmuştu.

'2002-2008 DÖNEMİNE DÖNMELİYİZ'

İnşaat sanayicilerinin toplantısına katılan Göçmen, şöyle konuştu: “Ben 35 yıldır iş hayatının içindeyim. Çalışma hayatımın en keyif aldığım dönemi 2002-2008 yıllarıydı. Dünyanın neresine gidersek gidelim el üstünde tutulan bir Türk yatırımcısı imajı vardı. Resmen Türkiye’ye yatırım yapmak için insanlar sıradaydı. Tekrar o günlere dönmemiz lazım.”

CEO Türkiye’de paranın maliyetinin çok arttığına dikkat çekti: “Türkiye’de özel sektörün yabancı borçlarının ihracatı karşılama oranı yüzde 185. Yani yaptığımız ihracattan yüzde 85 daha fazla yabancı para cinsinden özel sektörün borcu var.”

'ZORLU DÖNEMİ ATLATMAK İÇİN BİRLEŞİN'

İşletmelere "zorlu dönemden" geçebilmek için birleşme tavsiyesinde bulunan Göçmen, “Bütün sektörlerde ve özellikle inşaat malzemeleri sektöründe bence yapılması gereken şey konsolidasyon. Birleşerek daha büyük güçler yaratıp bunları fonlamaya çalışmak daha doğru hareket olur kısa vadede” dedi.