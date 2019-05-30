Sabancı Holding yerli ihaleyi aldığı gün Temsa'yı İsviçrelilere sattı

Sabancı Holding tarafından yapılan açıklamada, bugün Enerjisa Üretim ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ihalede dört bölgenin ikisinin alındığı duyuruldu. Holding diğer yandan otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretimi yapan Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret AŞ'yi İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a sattı.
Satış anlaşmasına göre 825 milyon TL şirket değeri üzerinden, borç ve nakit düzeltmeleri yapıldıktan sonra 375 milyon TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi.
TEMSA’nın satışıyla ilgili, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi:
Şirketimiz portföyünde yer alan 102 milyon 308 bin 216 bin TL nominal değerdeki 10.230.821.634 adet TEMSA ULAŞIM ARAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ne ait hisse senetlerinin tamamı, 182.693.243,46 TL bedelle True Value Capital Partner's şirketine 30.05.2019 tarihinde satılmış, satış işlemi tamamlanmış, satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.
Satış anlaşmasına göre 825.000.000,00 -TL şirket değeri üzerinden borç ve nakit düzenlemeleri yapıldıktan sonra 375.000.000,00 -TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi.