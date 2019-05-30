Sabancı Holding enerji ihalesini aldı, Temsa'yı İsviçrelilere sattı

Enerjisa ile Enerji Bakanlığı'nın iki ihalesini alan Sabancı Holding, aynı gün Temsa'yı İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a sattı.

Sabancı Holding tarafından yapılan açıklamada, bugün Enerjisa Üretim ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ihalede dört bölgenin ikisinin alındığı duyuruldu. Holding diğer yandan otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretimi yapan Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret AŞ'yi İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a sattı.

Satış anlaşmasına göre 825 milyon TL şirket değeri üzerinden, borç ve nakit düzeltmeleri yapıldıktan sonra 375 milyon TL hisse değeri karşılığında devir gerçekleştirildi.

TEMSA’nın satışıyla ilgili, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şöyle denildi: