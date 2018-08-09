Ryanair pilotları greve gidiyor: Şirket çok sayıda uçuşu iptal etti

Almanya'daki Ryanair pilotları, çalışma koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi için 10 Ağustos Cuma günü greve gidecek.

Almanya'daki Ryanair pilotları, "çalışma koşullarının ve maaşların iyileştirilmesi" için 10 Ağustos Cuma günü greve gidecek. Pilotlar en son Kasım 2017'de yüzde 20 zam aldı ve yıllık maaşlar 150 bin avro ile 200 bin avro arasında değişiyor. Bu da cari kurlardan yaklaşık yılda 1 milyon liraya tekabül ediyor. Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) yöneticilerinden Ingolf Schumacher, "Pilotlara uzun yol şöförü muamelesi yapılıyor" dedi.

Airport Haber'in aktardığı bilgilere göre iş bırakma eyleminin 10 Ağustos Cuma günü saat 03.01 ilâ Cumartesi 02.59 arasında gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, grevin Almanya'daki tüm uçuşları etkileyeceği vurgulandı.

İrlanda, İsveç ve Belçika'da da eş zamanlı grev uygulanacak. Şirket şu ana kadar 2 bin 400 Avrupa uçuşunun 146’sını iptal etti.

Pilot sendikası VC'den yapılan açıklamada, “Pilotların maaşlarında artış olmaksızın iyileştirmeler düşünülemez. Görüşmeler sırasında Ryanair bu artışları göz ardı etti. Aynı zamanda, Ryanair çözüm bulma konusunda gayret göstermedi. Olayların bu seviyeye gelmesinde sadece Ryanair sorumludur” ifadeleri yer aldı.

Ryanair 2018 Mart ayında Türkiye’ye de uçuş başlatmıştı.